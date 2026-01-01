스노우플레이크, 비개발자도 참여할 수 있는 '스노우플레이크 해커톤 2026' 개최

2026년 3월 24일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake) 코리아가 '스노우플레이크 해커톤 2026'을 개최한다.

이 행사는 '테크 트랙(개발)'과 '비즈니스 트랙(비즈니스 아이디어)'으로 운영한다.

최기영 스노우플레이크 코리아 지사장은 "올해로 두번째 개최되는 이번 해커톤은 데이터와 AI 기반 혁신을 실제로 구현하고 공유하는 자리"라고 말했다.