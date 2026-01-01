스노우플레이크, 비개발자도 참여할 수 있는 '스노우플레이크 해커톤 2026' 개최
5일까지 참가자 접수… 데이터로 혁신적인 AI 데이터 기반 애플리케이션과 솔루션 구현
비개발자도 참여 가능… 학습부터 AI 에이전트 제작, 해커톤 참여까지 전 과정 지원
2026년 3월 24일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake) 코리아가 '스노우플레이크 해커톤 2026'을 개최한다.
이 행사는 '테크 트랙(개발)'과 '비즈니스 트랙(비즈니스 아이디어)'으로 운영한다.
최기영 스노우플레이크 코리아 지사장은 "올해로 두번째 개최되는 이번 해커톤은 데이터와 AI 기반 혁신을 실제로 구현하고 공유하는 자리"라고 말했다.
스노우플레이크(Snowflake)에 대하여
Snowflakeは、AI時代のためのプラットフォームとして、企業がより迅速にイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出すことを支援します。数百の世界最大規模の企業を含む12,600社以上のお客様が、SnowflakeのAIデータクラウドを活用し、データやアプリケーション、AIの構築・活用・共有を実践しています。Snowflakeにより、データとAIはすべての人にとって変革の力となります。詳しくは snowflake.com/ja（ニューヨーク証券取引所：SNOW）をご覧ください。