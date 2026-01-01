스노우플레이크, '스노우플레이크 AI & 데이터 해커톤 2026' 성료

2026년 4월 30일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 29일 '스노우플레이크 AI & 데이터 해커톤 2026' 결선 라운드를 진행했다.

올해는 비즈니스 트랙을 신설해 500명 이상이 참여했다. 비즈니스 트랙 1위 팀 케이오스는 AI 상권 분석 서비스 '상권'을 선보였고, 테크 트랙 1위 '너의 모든 순간'은 AI 영업 전략 플랫폼 '정정당당'을 개발했다.

이수현 스노우플레이크 테크 에반젤리스트는 "이번 해커톤 참가팀들은 공통적으로 실제 데이터를 기반으로 현장의 문제를 해결하는 AI 애플리케이션을 구현해냈다"고 말했다.