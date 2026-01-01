2026년 3월 11일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 글로벌 시장조사업체 옴디아(Omdia)와 협력해 글로벌 리서치 보고서 '생성형 AI와 AI 에이전트의 ROI(The ROI of Gen AI and Agents)'를 발표했다.

10개국의 비즈니스 의사결정권자 2050명이 참여한 이 설문 결과에 따르면 전체 응답 기업 중 77%가 AI를 도입하면서 채용이 늘었다고 답했다.

AI, 일자리 감소와 창출 동시 견인

기업의 전사적 AI 도입이 확대되면서 노동시장에 미치는 영향도 점차 확실해지고 있다.

AI 병목은 데이터 준비도와 거버넌스

AI는 투자 대비 높은 성과를 창출하고 있고, 기업들은 AI 투자 1달러당 평균적으로 약 1.49달러의 수익을 거두고 있다.

실질적 수익 창출과 기업 운영 방식을 변화시키는 AI

초기 AI 도입 조직의 92%가 긍정적인 투자수익률(ROI)을 기록했다고 보고했다.

아나히타 타프비지(Anahita Tafvizi) 스노우플레이크 최고 데이터 및 애널리틱스 책임자는 "가장 강력한 ROI 지표는 AI를 핵심 운영에 내재화하고 데이터 준비도와 거버넌스를 강화할 때 실현된다"고 전했다.