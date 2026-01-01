스노우플레이크, 스노우플레이크 코텍스 AI에서 제미나이 3 모델 지원

2026년 1월 7일 – AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 구글 클라우드(Google Cloud)와 공동 시장 진출(Go-To-Market, GTM) 전략을 본격화하고 양사 엔터프라이즈 고객의 AI 혁신을 지원한다.

이를 통해 '스노우플레이크 코텍스 AI(Snowflake Cortex AI)'에서 구글 클라우드의 '제미나이 3'를 기본으로 사용할 수 있게 된다.

이번 협력 확대로 양사는 GTM 전략을 강화해 공동 고객 참여, 공동판매(co-sell), 구글 클라우드 마켓플레이스 거래 등을 지원한다.

마이클 거스텐하버(Michael Gerstenhaber) 구글 클라우드 부사장은 "제미나이 모델을 스노우플레이크 내에서 직접 활용할 수 있게 됨으로써 양사 고객들이 거버넌스가 적용된 안전한 데이터 환경에서 세계 최고 수준의 생성형 AI 역량을 활용할 것"이라고 말했다.

크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman) 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장은 "생성형 AI 혁신의 최전선에 있는 구글 클라우드와 협력을 확대하게 되어 기쁘다"며 "고객이 더 빠르게 데이터와 AI를 활용한 혁신을 이뤄나갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.