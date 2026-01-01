스노우플레이크, 에이전틱 AI 시대 비즈니스 혁신 전략 제시하는 '이그제큐티브 라운드테이블 서울' 성료

2026년 3월 20일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 3월 19일 서울에서 '이그제큐티브 라운드테이블 서울'을 성공적으로 마쳤다.

네오위즈 김성민 데이터서비스실 실장은 "스노우플레이크 기반 AI 에이전트 도입을 통해 과거 1~2주일이 소요되던 데이터 분석 업무를 단 10분으로 단축시켰다"고 밝혔다.

스노우플레이크 코리아 최기영 지사장은 "기업의 경쟁력은 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 한 '행동하는 AI'를 통해 실질적인 비즈니스 성과를 어떻게 창출하느냐에 달려 있다"고 강조했다.