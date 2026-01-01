스노우플레이크, 개방형 데이터 접근성 높인 엔터프라이즈 레이크하우스 공개

2025년 11월 6일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 기업이 데이터 수집부터 활용까지 라이프사이클 전반에서 데이터를 더욱 쉽게 통합·접근하고 거버넌스를 구현하는 AI 시대에 맞춘 강화된 엔터프라이즈 레이크하우스를 선보인다.

스노우플레이크는 일관된 보안과 거버넌스 환경에서 데이터를 운영할 수 있도록 호라이즌 카탈로그(Horizon Catalog)의 기능을 강화하고, 개방형 표준 기반 데이터 수집 및 연결을 지원하는 오픈플로우(Openflow)를 정식 출시해 AI 에이전트가 데이터 기반으로 가치를 창출할 수 있도록 지원한다.

엔터프라이즈 레이크하우스 전반으로 상호운용성 확장

많은 기업들이 데이터 사일로와 분산된 거버넌스 체계로 인해 AI 도입에 어려움을 겪고 있다. 스노우플레이크는 이러한 문제를 해결하기 위해 통합 프레임워크 스노우플레이크 호라이즌 카탈로그를 강화했다.

즉각적인 인사이트와 실시간 데이터 경험 구현

스노우플레이크는 초 단위 내로 데이터를 분석할 수 있는 인터랙티브 테이블과 인터랙티브 웨어하우스 기능도 새롭게 선보였다.

AI 에이전트와 애플리케이션 구현을 가속하는 엔터프라이즈급 데이터 역량 제공

스노우플레이크는 최근 인수한 크런치데이터(Crunchy Data)를 기반으로 완전관리형 데이터베이스 서비스 스노우플레이크 포스트그레스(Snowflake Postgres)도 퍼블릭 프리뷰로 공개한다.

피터 로저스(Peter Rogers) 머클 아메리카 지역 데이터 및 테크놀로지 부문 총괄 부사장은 "마케팅 산업에서 데이터는 기업 경쟁력의 핵심으로 머클은 고객 데이터 보호와 개인정보 프라이버시를 최우선 가치로 두고 있다"며 "보안과 거버넌스를 핵심으로 설계된 스노우플레이크의 호라이즌 카탈로그를 통해 고객의 신원 정보 등 민감한 데이터를 책임감 있게 관리함으로써 고객의 신뢰를 강화했다"고 말했다.

크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman) 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장은 "엔터프라이즈 레이크하우스는 기업이 데이터를 관리하고 AI 시대에 맞게 인사이트로 바꾸는 새로운 단계"라며 "호라이즌 카탈로그의 기능을 강화해 기업은 일관된 거버넌스에서 모든 데이터를 안전하게 연결하고 활용할 수 있게 됐고, 오픈플로우와 스노우플레이크 포스트그레스를 함께 사용하면 고객은 데이터를 더 쉽게 통합하고 필요한 인사이트를 빠르게 얻을 수 있다"고 전했다.