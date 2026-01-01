스노우플레이크, AI 데이터 클라우드 위한 에너지 솔루션 출시… 저탄소 미래 전환 가속화
스노우플레이크 데이터 거버넌스 역량, 파트너 개발 솔루션, 에너지 산업 핵심 데이터셋 결합으로 안전한 단일 플랫폼에서 통합·관리 지원
엑손모빌, IGS 에너지, PG&E, 지멘스 등 유수의 글로벌 에너지 기업 이미 도입
2026년 1월 28일 – AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크가 에너지 산업에 특화된 '스노우플레이크 에너지 솔루션'을 출시했다.
엑손모빌(ExxonMobil), 익스팬드 에너지(Expand Energy), IGS 에너지(IGS Energy), 파워렉스(Powerex), PG&E, 지멘스(Siemens), 선런(Sunrun) 등 글로벌 에너지 기업들은 스노우플레이크를 활용해 핵심 인프라를 보호하고, 운영 회복탄력성을 강화하며, 실시간 인사이트로 변동성이 큰 시장 환경에 대응하고 있다.
이번 솔루션은 SAP와의 새로운 파트너십을 기반으로 출시했다.
프레드 코하겐(Fred Cohagan) 스노우플레이크 글로벌 에너지 총괄은 "데이터는 미래 에너지 산업의 컨트롤 플레인(Control Plane)으로 에너지 기업은 AI를 전사적으로 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 데이터 기반이 필요하다"며 "스노우플레이크는 누구나 실시간 인텔리전스를 활용해 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다"고 말했다.
스노우플레이크(Snowflake)에 대하여
Snowflakeは、AI時代のためのプラットフォームとして、企業がより迅速にイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出すことを支援します。数百の世界最大規模の企業を含む12,600社以上のお客様が、SnowflakeのAIデータクラウドを活用し、データやアプリケーション、AIの構築・活用・共有を実践しています。Snowflakeにより、データとAIはすべての人にとって変革の力となります。詳しくは snowflake.com/ja（ニューヨーク証券取引所：SNOW）をご覧ください。