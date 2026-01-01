스노우플레이크, AI 데이터 클라우드 위한 에너지 솔루션 출시… 저탄소 미래 전환 가속화

2026년 1월 28일 – AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크가 에너지 산업에 특화된 '스노우플레이크 에너지 솔루션'을 출시했다.

엑손모빌(ExxonMobil), 익스팬드 에너지(Expand Energy), IGS 에너지(IGS Energy), 파워렉스(Powerex), PG&E, 지멘스(Siemens), 선런(Sunrun) 등 글로벌 에너지 기업들은 스노우플레이크를 활용해 핵심 인프라를 보호하고, 운영 회복탄력성을 강화하며, 실시간 인사이트로 변동성이 큰 시장 환경에 대응하고 있다.

이번 솔루션은 SAP와의 새로운 파트너십을 기반으로 출시했다.

프레드 코하겐(Fred Cohagan) 스노우플레이크 글로벌 에너지 총괄은 "데이터는 미래 에너지 산업의 컨트롤 플레인(Control Plane)으로 에너지 기업은 AI를 전사적으로 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 데이터 기반이 필요하다"며 "스노우플레이크는 누구나 실시간 인텔리전스를 활용해 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다"고 말했다.