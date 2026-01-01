스노우플레이크, 신규 개발자 도구 공개… 엔터프라이즈급 에이전틱 AI 개발 가속화 지원

2025년 11월 7일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 엔터프라이즈급 AI 애플리케이션의 빠르고 안전한 구축, 테스트 및 배포를 지원하는 신규 개발자 도구 제품군을 발표했다.

AI로 가속화되는 에이전틱 AI 개발 지원

최근 기업들의 에이전틱 AI 도입이 빠르게 확산되면서 개발자들은 방대한 양의 데이터를 관리해야 하는 부담에 직면하고 있다. 스노우플레이크는 이에 맞춰 복잡한 개발 환경을 단순화하고 기업이 애플리케이션 개발을 더욱 빠르고 효율적으로 시작할 수 있도록 지원하는 AI 네이티브 개발자 도구를 제공한다.

스노우플레이크, 미션 크리티컬한 오픈 파운데이션 앱 개발 환경 제공

개발 협업 환경도 상호운용성과 유연성을 기반으로 한층 개선됐다. 스노우플레이크는 '스노우플레이크 워크스페이스(Snowflake Workspaces)'를 정식 출시(GA)했다.

기업들의 기존 써드파티 오픈소스 도구에 대한 지원도 강화됐다. '스노우플레이크 dbt 프로젝트'의 정식 출시로 기업은 스노우플레이크 내에서 dbt 프로젝트를 직접 구축, 테스트, 배포, 모니터링할 수 있다.

스노우플레이크, 데이터 품질과 코드 보안 강화로 신뢰할 수 있는 AI 개발 환경 지원

대규모 에이전틱 AI 애플리케이션의 안정적인 배포를 위해서는 최고 수준의 데이터 품질과 보안을 유지해야 한다.

크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman) 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장은 "엔터프라이즈 에이전틱 AI의 성공은 가장 신뢰할 수 있는 데이터와 가장 생산적인 개발자를 확보하는데 달려 있다"며 "스노우플레이크는 거버넌스가 보장된 단일 데이터 플랫폼을 제공함으로써 개발자가 효율적으로 에이전틱 AI 앱을 구축할 수 있도록 지원하고 있으며, 앞으로도 무한한 상호운용성을 기반으로 엔터프라이즈 혁신을 실현해나갈 것"이라고 밝혔다.