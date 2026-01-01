스노우플레이크, '딜로이트 커넥트 코리아 2026' 참여… 엔터프라이즈를 위한 AI 데이터 클라우드 혁신 소개

2026년 6월 18일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 한국 딜로이트 그룹이 오는 24일 서울 JW 메리어트 호텔에서 개최하는 '딜로이트 커넥트 코리아 2026(Deloitte ConnecT Korea 2026)'에 참가한다.

스노우플레이크는 이번 행사에서 데이터 준비도(Data Readiness)를 기반으로 기업 AI 활용을 고도화하는 AI 데이터 클라우드 혁신과 에이전틱 엔터프라이즈 구현을 지원하는 개인 AI 에이전트 '스노우플레이크 코워크(Snowflake CoWork, 이하 코워크)'를 소개한다.

브레이크아웃 세션에도 참여해 'AI 시대의 데이터 전략'을 주제로 재무, 마케팅, SCM 등 주요 비즈니스 영역에서 AI를 활용해 업무 프로세스를 혁신하는 방안을 발표한다. 연사로 참여하는 잭슨 스타우브(Jackson Staub) 스노우플레이크 시니어 파트너 세일즈 엔지니어는 기업 AI 도입의 핵심 과제가 기술 자체보다 데이터 준비도에 있다고 강조하며, AI가 실제 비즈니스 인사이트와 실행으로 이어질 수 있도록 데이터 품질과 거버넌스를 정비하는 방식을 소개한다.

스타우브 세일즈 엔지니어는 이러한 문제를 해결하기 위해 모든 데이터와 팀, 도구를 연결하는 AI 데이터 클라우드를 기반으로 기업의 AI 워크로드를 지원하는 방안을 설명한다. 특히 데이터가 존재하는 곳에서 AI가 직접 작동하도록 함으로써 컨텍스트, 보안 및 거버넌스, 비용 문제를 하나의 플랫폼에서 해결하고, 실질적인 비즈니스 성과를 창출하는 에이전틱 엔터프라이즈의 기반을 마련할 수 있는 전략을 공유할 예정이다.

이날 발표에서는 개인 AI 에이전트 코워크와 함께 엔터프라이즈 데이터 기반 AI 개발 및 운영을 지원하는 AI 코딩 에이전트 '스노우플레이크 코코(Snowflake CoCo, 이하 코코)'도 소개한다. 코워크와 코코는 기업 데이터와 업무 맥락을 기반으로 문서, 대시보드, 이메일, 프레젠테이션 등 실제 업무 산출물을 생성하고, 개발부터 협업, 실행에 이르는 업무 전반을 지원한다.

행사장에는 스노우플레이크 전시 부스도 마련된다. 참석자들은 부스에서 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드 도입 및 활용 방안에 대해 스노우플레이크 전문가와 직접 상담할 수 있다.

임진식 스노우플레이크 코리아 솔루션 엔지니어링 총괄은 "AI 기반 엔터프라이즈 혁신 전략과 실행 사례를 조명하는 딜로이트 커넥트 코리아에서 스노우플레이크의 AI 데이터 클라우드 전략을 소개하게 되어 뜻깊다"며 "스노우플레이크는 재무, 마케팅, SCM 등 전문성이 요구되고 데이터 활용도가 높은 부서들이 분산된 데이터 흐름을 하나로 연결하고, AI를 통해 비즈니스 프로세스를 혁신할 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.