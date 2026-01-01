스노우플레이크, '2026 데이터 슈퍼히어로'에 한국인 데이터 전문가 4인 선정

2026년 2월 2일 – AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크 코리아가 자사 AI 데이터 클라우드 생태계 확산에 기여한 '스노우플레이크 데이터 슈퍼히어로'에 한국인 4명이 선정됐다고 발표했다.

올해 선정된 한국인 데이터 슈퍼히어로는 넥슨코리아 이재면 팀장, 토스증권 한예성 데이터 엔지니어, 풀무원 전수범 AI 데이터 아키텍트, KT 성순모 AI 엔지니어다.

이수현 스노우플레이크 에반젤리스트는 "국내에서는 2024년 처음 3명의 데이터 슈퍼히어로가 선정된 이래 그 대상이 계속해서 늘어나고 있다"며 "넥슨코리아 이재면 팀장과 토스증권 한예성 데이터 엔지니어는 3년 연속 데이터 슈퍼히어로로 선정된 전문가"라고 말했다.