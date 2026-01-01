스노우플레이크 코리아, 3월 19일 기업의 AI 데이터 활용 지원하는 '데이터 포 브렉퍼스트' 개최

2026년 2월 24일 – AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크가 기업의 AI 데이터 활용 혁신을 지원하기 위한 로드맵을 연례 컨퍼런스 '데이터 포 브렉퍼스트(Data for Breakfast)'를 오는 3월 19일 앰배서더 서울 풀만 호텔 그랜드볼룸에서 공개한다.

이 행사는 매년 전 세계 주요 도시 100여 곳에서 열리는 행사로, 크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman) 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장이 방한해 기조 연설을 진행한다.

스노우플레이크 코리아 최기영 지사장은 "AI는 빠르게 발전하고 있지만, 많은 기업이 분절된 데이터와 파편화된 시스템으로 인해 실질적인 성과를 실현하는 데 어려움을 겪고 있다"며 "이번 행사에서는 조직과 도구, 데이터를 하나로 통합해 보안이 보장된 스노우플레이크 플랫폼을 소개할 것"이라고 말했다.