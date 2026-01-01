스노우플레이크, '데이터 드라이버 어워드' 시상식 개최… 데이터 클라우드 통해 비즈니스 가치 입증한 고객 선정

2026년 8월 27일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 '데이터 드라이버 어워드(Data Drivers Awards)'를 개최했다. '데이터 드라이버 어워드'는 스노우플레이크의 연례 고객 시상 프로그램으로, 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드를 활용해 데이터 가치를 창출하고 비즈니스 혁신을 이뤄낸 기업과 데이터 기반 의사결정 문화 확산에 기여한 개인을 선정한다.

올해로 다섯 번째를 맞은 국내 시상식은 데이터 분석 혁신, 데이터 협업, AI 이노베이터, 올해의 데이터 경영자(Data Executive of the Year), 올해의 데이터 히어로 등 부문에서 진행됐다.

'데이터 분석 혁신' 부문은 네오위즈가 수상했다. 데이터 문화를 '관리 중심'에서 '활용 중심'으로 전환하는 패러다임 변화를 이끌었다는 점을 높이 평가받았다. 스노우플레이크 코텍스 AI와 스트림릿(Streamlit)을 연동해 정기 리포팅과 성과 분석을 자동화했다. 이를 통해 하루가 걸리던 작업을 10분으로 단축해 분석가들이 고부가가치 전략 기획에 집중할 수 있도록 했다.

'데이터 콜라보레이션' 부문에 선정된 미래에셋자산운용은 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드를 기반으로 전사 데이터를 단일 데이터 플랫폼으로 통합한 점을 인정받았다.

올해 국내에서 처음 시상하는 'AI 이노베이터' 부문은 KB국민은행이 수상했다. KB국민은행은 '에이전트 중심의 데이터 현대화' 로드맵을 추진하고 있다. 통합 레이크하우스(Lakehouse)와 데이터 메시(Data Mesh)를 구축하여 데이터 준비 시간을 50% 이상 단축하고, 스토리지 비용도 30% 이상 절감할 것으로 기대하고 있다.

'올해의 데이터 경영자'에는 넥슨의 류청훈 본부장이 선정됐다. 류 본부장은 게임별로 분산돼 있던 데이터 환경을 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드 기반의 통합 데이터 레이크 '모노레이크(Monolake)'로 일원화하며, 넥슨을 데이터 기반 조직으로 전환하는 여정을 이끌었다. 데이터를 활용하는 임직원이 300명 수준에서 2000명 이상으로 확대되며 플랫폼 이용 규모가 약 6.5배 성장했다.

'올해의 데이터 히어로'에는 비바리퍼블리카(토스)의 박중운 엔지니어가 선정됐다. 박 엔지니어는 토스 전 직원의 80% 이상이 매일 데이터를 조회·분석하는 문화가 자리 잡는 데 기여했다.

이용석 스노우플레이크 코리아 지사장은 "올해 데이터 드라이버 어워드의 국내 시상 부문이 확대되며, 다양한 산업에서 데이터를 실질적인 비즈니스 성과로 전환해낸 사례들을 폭넓게 조명할 수 있었다"며 "앞으로도 스노우플레이크는 국내 기업들이 데이터와 AI를 통해 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 지원해 나갈 것"이라고 말했다.