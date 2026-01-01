스노우플레이크, '데이터 드라이버 어워드' 시상식 개최…AI 기반 비즈니스 혁신 사례 발굴

2025년 9월 9일 - 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 '올해의 데이터 드라이버(Data Driver of the Year)'에 글로벌 아이게이밍(iGaming) 기업 앤서스랩코리아(NSUSLAB KOREA)를 선정했다.

스노우플레이크는 9일 코엑스 컨벤션센터에서 자사 최대 데이터 클라우드 컨퍼런스인 '스노우플레이크 월드 투어(Snowflake World Tour) 서울'을 개최하고 국내 기업과 개인의 우수한 데이터 혁신 사례를 선정해 '데이터 드라이버 어워드(Data Drivers Awards)'를 시상했다.

올해로 네 번째를 맞은 국내 시상식은 ▲올해의 데이터 드라이버 ▲데이터 포 굿 ▲데이터 분석 혁신(이상 기업 및 팀 대상) ▲올해의 데이터 히어로(이상 개인 대상) 등 총 4개 부문으로 진행됐다.

'올해의 데이터 드라이버'에 선정된 앤서스랩코리아는 스노우플레이크 데이터 클라우드 플랫폼을 활용해 조직 내 비즈니스 효율을 개선한 점을 인정받았다. 앤서스랩코리아는 900개 이상의 다이나믹 테이블을 도입해 데이터 엔지니어의 업무를 절반으로 줄이고 데이터 처리 효율을 30% 높여 전체 비즈니스 성과를 20%가량 끌어올렸다.

'데이터 포 굿' 부문은 모바일 메디테크 기업 힐링페이퍼가 수상했다. 힐링페이퍼는 40% 가까운 인프라 비용 절감과 함께 쿼리 처리 속도도 30배 높여 마케팅, 운영, 기획 전반에서 의사결정의 속도와 정밀도를 크게 개선했다.

신설된 '데이터 분석 혁신' 부문은 롯데쇼핑이 수상했다. 롯데쇼핑은 e커머스사업본부 내에서 사용하던 4개의 다른 데이터 플랫폼을 스노우플레이크로 단일 통합하고, 비용을 32% 절감했고 데이터 처리 성능은 40% 개선했다.

'올해의 데이터 히어로'에는 이재면 넥슨 데이터엔지니어링 팀장이 2년 연속으로 선정됐다. 이 팀장은 비기술자들도 데이터 활용에 적극 참여할 수 있도록 조직 내 데이터 문화를 성공적으로 조성하며 스노우플레이크 활용량은 2년 만에 5.18배 증가했으며, 조직 내 데이터 활용 인원도 2000명 이상으로 확대됐다.

최기영 스노우플레이크 코리아 지사장은 "올해는 어느 때보다 다양한 산업에서 혁신적인 사례가 소개되었다"며 "이후에도 스노우플레이크는 고객들이 데이터를 기반으로 효율적으로 의사결정할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.