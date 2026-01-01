스노우플레이크 코워크, 에이전틱 엔터프라이즈 구현하는 지식 노동자 맞춤형 개인 AI 에이전트로 진화

2026년 6월 3일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 현지 시각 6월 1~4일 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 스노우플레이크 서밋 26(Snowflake Summit 26)에서 기업 전반의 AI 구축 및 운영 방식을 확장하는 새로운 AI 혁신을 발표했다. 스노우플레이크 코워크(Snowflake CoWork, 이하 코워크, 기존 스노우플레이크 인텔리전스)'는 기업이 인사이트 도출 단계에서 실질적인 실행으로 이어질 수 있도록 기능을 강화했다. 지식 노동자를 위해 설계된 코워크는 더 효율적으로 일할 수 있도록 돕는 개인 AI 에이전트다.

새로운 코워크 기능은 파편화된 데이터, 도구, 업무 전반의 맥락을 이해하지 못하는 워크플로우로 어려움을 겪는 지식 노동자에게 더 많은 AI 역량을 제공하도록 설계됐다. 아티팩트(Artifacts), 코텍스 센스(Cortex Sense), 개인화 등 새로운 기능을 추가해 코워크는 데이터, 맥락, AI를 하나의 에이전트 경험으로 통합해 현업에서 믿고 의사결정 및 실행을 할 수 있도록 한다.

현재 1만 3900개 이상의 기업이 가장 중요한 데이터를 스노우플레이크를 통해 관리하고 있으며, 스노우플레이크는 안전하고 거버넌스가 적용된 환경에서 해당 데이터로 직접 AI를 구현한다.

스노우플레이크 제품 담당 수석 부사장 크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman)은 "코워크는 모든 직원에게 비즈니스 데이터와 도구 전반에 걸쳐 더 똑똑하게 일할 수 있는 개인 에이전트를 제공해, 신뢰할 수 있는 안전한 환경 안에서 인사이트 확보, 실행, 협업을 한 곳에서 가능하게 한다"고 강조했다.

엔터프라이즈 인사이트를 실행으로 구현하는 스노우플레이크 코워크

코워크는 고도로 개인화된 AI 경험을 제공하기 위해 전사 비즈니스 맥락과 사용자의 역할을 매핑한 공유 데이터 이해 체계를 구축해 맞춤화된 인사이트와 실행 방안을 제공한다.

심층 분석이 필요한 복잡한 질문에는 딥 리서치(Deep Research)가 다단계 추론과 분석을 통해 기업의 정형·비정형 데이터 전반을 종합적으로 탐색한다.

수천 개의 스노우플레이크 고객사가 이미 코워크를 활용해 업무와 의사결정을 가속하고 있다. 시놉시스(Synopsys), 후프(WHOOP), 언더아머(Under Armour)도 그중 하나다.

엔터프라이즈 에이전트를 위한 공유 현실 구현: 스노우플레이크는 AI 에이전트가 신뢰성과 실용성을 갖추는 데 필요한 데이터, 비즈니스 정의, 운영 지식을 자동으로 통합하는 새로운 기능 코텍스 센스(Cortex Sense)를 출시한다.

능동적이고 개인화된 실행으로의 인텔리전스 전환: 코워크는 멀티 에이전트 오케스트레이션을 활용해 복잡한 요청을 분해하고 전문화된 AI 에이전트를 조율함으로써 조직의 업무 속도를 높인다.

대시보드에서 의사결정으로: 아티팩트에는 실시간 신뢰 데이터의 거버넌스가 적용된 뷰를 제공하는 게시 가능한 대시보드가 포함된다.

시놉시스 엔터프라이즈 디지털 플랫폼 부문 부사장 람지 재가나탄(Ramji Jagannathan)는 "스노우플레이크는 비즈니스 전반에서 팀이 데이터에 접근하고, 이해하고, 실행하는 방식의 기반이 됐다"고 말했다.

후프의 애널리틱스 부문 부사장 매트 루이지(Matt Luizzi)는 "스노우플레이크 코워크를 통해 팀이 데이터와 상호작용하는 방식을 완전히 새롭게 설계했다"고 강조했다.

코텍스 트레이닝으로 더 우수하고, 저렴하고, 빠른 AI 모델 구현

스노우플레이크는 코텍스 트레이닝(Cortex Training)을 새롭게 선보인다. 스노우플레이크의 AI 제품군인 스노우플레이크 코텍스 AI(Snowflake Cortex AI)를 확장하는 이 기능은 완전 관리형 GPU로 파운데이션 모델을 더 쉽게 커스터마이즈하고 학습시킬 수 있도록 지원한다.

리졸브 AI(Resolve AI)는 독점 학습 데이터를 활용한 강화학습(RL) 기반 도메인 특화 모델 구축에 코텍스 트레이닝을 활용하기 위해 2년간 수백만 달러 규모의 계약을 체결했다.

리졸브 AI 창업자 겸 CEO인 스피로스 잔토스(Spiros Xanthos)는 "코텍스 트레이닝은 리졸브 AI에서 이러한 연구 과제를 확장하는 핵심 요소"라고 강조했다.