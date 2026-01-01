스노우플레이크, 코텍스 AI 게이트웨이 신규 기능 발표… 글로벌 기업의 AI 경제성 개선 및 모델 선택권 확대

2026년 8월 19일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 '코텍스 AI 게이트웨이(Cortex AI Gateway)'와 스노우플레이크 AI 제품에 '다이나믹 모델 라우팅(Dynamic Model Routing)' 기능을 도입하고, 업계를 선도하는 오픈 모델에 대한 접근성을 확대한다. 이를 통해 기업은 AI 워크로드의 비용 효율성을 높일 수 있게 됐으며, 기업이 컴퓨팅 자원과 모델, 데이터, 맥락을 얼마나 효과적으로 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환하는지를 나타내는 '인텔리전스 효율성(intelligence efficiency)'을 개선하도록 지원한다.

이번에 추가된 새로운 기능은 스노우플레이크가 지난 7월 발표한 코텍스 AI 게이트웨이를 기반으로 한다. 코텍스 AI 게이트웨이는 에이전트 연결을 관리하고, 요청을 지능적으로 라우팅하며, AI 소비를 최적화하는 통합 기반이다.

슈리다 라마스워미(Sridhar Ramaswamy) 스노우플레이크 CEO는 "기업들은 갈수록 AI의 경제성을 더 엄격히 평가하고 있다. 이제 관건은 얼마나 많은 AI를 사용하고 있는지가 아니라, AI가 유의미한 비즈니스 가치로 이어지고 있는지 여부"라며 "인텔리전스 효율성을 달성하려면 변화하는 환경에 맞춰 각 작업에 가장 적합한 모델을 유연하게 사용할 수 있어야 한다. 스노우플레이크의 역할은 이러한 복잡성을 대신 처리하고 고객이 성과에 집중할 수 있도록 기반에서 모델 선택을 최적화하는 것"이라고 말했다.

코텍스 AI 게이트웨이, 모델 선택으로 AI 경제성 극대화

코텍스 AI 게이트웨이에 추가된 다이나믹 모델 라우팅 기능은 코코, 코워크, 서드파티 AI 에이전트 전반에서 비용이 높은 프론티어 모델을 결과 품질 향상에 실질적으로 기여할 수 있는 작업에만 사용하도록 설계됐다. 각 요청에 가장 적합한 모델을 자동으로 선택하며, 기업은 사용자가 이용할 수 있는 모델과 제공업체의 범위를 직접 컨트롤할 수 있다.

스노우플레이크, 거버넌스가 적용된 기업 데이터에 새로운 오픈 모델 도입

딥시크 V4 플래시와 GLM-5.3이 스노우플레이크 모델 포트폴리오에 새롭게 추가돼 코텍스 AI, 코코, 코워크 전반에서 이용할 수 있게 됐다. 이번 포트폴리오 확대를 통해 고객은 앤트로픽, 오픈AI, 구글, 스페이스X AI, 메타, 미스트랄 등이 제공하는 다양한 모델 가운데 각 워크로드에 적합한 품질과 성능, 비용의 조합을 자유롭게 선택할 수 있다.

스노우플레이크, 기업의 대규모 인텔리전스 효율성 향상 지원

기업이 점점 더 많은 AI 애플리케이션과 에이전트에 다양한 모델을 도입함에 따라 인텔리전스 효율성을 높이기 위해서는 AI 리소스 소비 방식에 대한 가시성과 통제력이 필수적이다. 코텍스 AI 게이트웨이는 관리자에게 토큰 사용량과 비용에 대한 가시성을 제공하며, 조직 차원에서 AI 애플리케이션과 에이전트 전반의 지출 한도를 설정할 수 있도록 지원한다.