스노우플레이크, 코텍스 AI 게이트웨이 출시… 통합 모니터링 및 비용 관리 기능으로 신뢰할 수 있는 에이전틱 엔터프라이즈 시대 가속화

2026년 7월 29일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 신뢰할 수 있는 에이전트 상호운용성의 기반을 마련하기 위한 다양한 AI 보안 혁신 기술을 발표했다. 여기에는 퍼블릭 프리뷰로 공개 예정인 '코텍스 AI 게이트웨이(Cortex AI Gateway)'가 포함되며, 이를 통해 기업이 에이전틱 엔터프라이즈를 안전하게 확장할 수 있도록 지원한다.

AI 에이전트가 기업 내 데이터, 애플리케이션 및 플랫폼 전반에서 활발히 협업하면서 전례 없는 보안 및 거버넌스 위험이 발생하고 있으며, 모델과 워크로드 전반의 AI 사용량도 증가하고 있다. 스노우플레이크는 기업에 필요한 신뢰성과 가시성, 통제력 및 비용 관리 역량을 바탕으로 에이전트가 기업 환경 전반에서 상호운용될 수 있도록 안전한 에이전트 생태계의 기반을 강화하고 있다.

스노우플레이크는 스노우플레이크 코워크(Snowflake CoWork)와 스노우플레이크 코코(Snowflake CoCo) 등 자체 AI 에이전트뿐만 아니라 클로드 코드(Claude Code), 커서(Cursor) 등 외부 플랫폼에서 개발된 서드파티 AI 에이전트까지 안전하게 제어, 오케스트레이션, 관리할 수 있도록 지원하는 코텍스 AI 게이트웨이를 발표했다.

마얀크 우파다이(Mayank Upadhyay) 스노우플레이크 최고보안신뢰책임자(CSTO)는 "엔터프라이즈 AI의 중심은 데이터 상호운용성에서 에이전트 상호운용성으로 이동하고 있고, 보안은 이러한 전환의 핵심이 돼야 한다"며 "스노우플레이크는 운영 환경에서 AI 상호운용성을 안전하게 구현하는 데 필요한 가시성과 거버넌스, 통제 기능을 제공한다"고 말했다.

에이전틱 엔터프라이즈를 위한 중앙화된 AI 게이트웨이 구현

코텍스 AI 게이트웨이는 에이전틱 엔터프라이즈를 위한 안전한 AI 상호운용성 레이어로서 스노우플레이크의 역할을 한층 강화한다. 기업이 AI 에이전트의 모델, 데이터, 애플리케이션 및 도구 접근과 활용 방식을 중앙에서 관리할 수 있는 게이트웨이를 제공한다.

생태계 파트너와 함께 안전한 서드파티 에이전트 접근 확대

스노우플레이크는 보안 생태계 전반에서 안전한 서드파티 에이전트 접근을 위한 기반을 마련하고 있다. 원패스워드, 에임빗, 링크스 시큐리티, 옥타, 세일포인트, 새비언트 등 주요 보안 기업과의 통합을 시작으로 지원 범위를 지속 확대해 나갈 예정이다.

에이전틱 시대를 위한 AI 보안 확장

스노우플레이크는 프로덕션 레디(production-ready) AI의 가장 중요한 영역 전반에서 엔터프라이즈 보안 기반을 강화하고 있다. 제로 트러스트 보안을 에이전틱 엔터프라이즈에 도입함으로써, 스노우플레이크는 블랙록(BlackRock), 톰슨 로이터(Thomson Reuters)와 같은 기업들이 AI를 확장하는 과정에서 보안, 가시성, 통제를 강화할 수 있도록 지원하고 있다.