스노우플레이크, 엔터프라이즈 AI 개발 가속화하는 코딩 에이전트 '스노우플레이크 코코' 기능 강화

2026년 6월 3일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 '스노우플레이크 서밋 26'에서 '스노우플레이크 코코(Snowflake CoCo, 기존 스노우플레이크 코텍스 코드)'의 주요 신규 기능과 스노우플레이크 데이터스트림(Snowflake Datastream)을 공개했다.

스노우플레이크 코코는 더 빠른 개발을 가능하게 하는 코딩 에이전트로 개발자가 간단한 프롬프트만으로 워크플로우 자동화부터 앱 개발, 엔터프라이즈 데이터 기반 AI 운영을 지원한다. 스노우플레이크 데이터스트림은 아파치 카프카(Apache Kafka) 기반의 새로운 완전 관리형 스트리밍 서비스다.

스노우플레이크 제품 부문 수석부사장 크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman)은 "스노우플레이크 코코는 숙련된 개발자의 업무를 빠르고 쉽게 해결해주는 동시에, 비개발자들도 스스로 파이프라인, 자동화, AI 앱을 구축할 수 있게 했다"고 말했다.

스노우플레이크 코코, 개발자가 일하는 모든 환경에서 에이전틱 엔터프라이즈 가속화

파나틱스(Fanatics), 톰슨 로이터(Thomson Reuters), 후프(WHOOP)와 같은 글로벌 기업들은 이미 스노우플레이크 코코를 활용해 AI를 위한 데이터 구축과 운영을 가속화하고 있다.

언제 어디서나 개발 가능한 환경: 코코 데스크톱(CoCo Desktop)은 스노우플레이크 데이터, 거버넌스, AI 워크플로우와 긴밀하게 통합된 완전한 개발 경험을 제공한다.

안전하고 자율적인 작업 수행: 자동화(Automation) 기능은 반복적이고 이벤트 기반의 워크플로우를 지원한다. 클라우드 에이전트(Cloud Agents)는 클라우드에서 안전하게 처리된다.

조직 간 워크플로우 공유 통한 개발 속도 향상: 스킬 카탈로그(Skill Catalog)를 통해 팀 간 검증된 워크플로우를 손쉽게 탐색, 공유, 재사용할 수 있다.

파나틱스 데이터 담당 부사장 매디 원트(Maddy Want)은 "과거 수일이 소요되던 작업이 이제 수 시간 안에 처리되고 새로운 기능을 훨씬 더 빠르게 구축 및 배포할 수 있게 됐다"고 말했다.

스노우플레이크 데이터스트림

데이터스트림은 카프카(Kafka)와 완전한 호환성을 제공해 조직은 기존 스트리밍 앱과 데이터 플로우를 시스템 재설계 없이 연결할 수 있다.