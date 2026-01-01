스노우플레이크, 데이터 및 AI 프로젝트 운영 전환 가속화하는 기술 혁신 발표

2026년 2월 4일 – AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 기업이 데이터 및 AI 프로젝트를 아이디어 단계에서 실제 운영 환경으로 보다 빠르게 전환할 수 있도록 지원하는 새로운 제품 혁신을 발표했다.

스노우플레이크는 엔드투엔드 엔터프라이즈 개발 과정을 자동화하고 가속화하는 데이터 네이티브 코딩 에이전트 '코텍스 코드(Cortex Code)'를 정식 출시했다.

또한 시맨틱 뷰의 생성과 거버넌스를 자동화하는 AI 기반 서비스 '시맨틱 뷰 오토파일럿(Semantic View Autopilot)'을 정식 출시했다.

크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman) 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장은 "AI가 진정한 가치를 제공하기 위해서는 실험 단계를 넘어 조직에서 매일 사용하는 시스템 전반에 깊이 내재되어야 한다"고 설명했다.