스노우플레이크, AWS 서밋 서울 2026 참여… 코텍스 코드 기반 AWS 통합 AI 전략 소개

2026년 5월 19일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 오는 20~21일 이틀간 서울 코엑스에서 개최되는 'AWS 서밋 서울 2026'에 참가해 통합 AI 전략 및 최신 기술 역량을 소개한다.

올해로 12회째를 맞이하는 'AWS 서밋 서울 2026'은 아마존웹서비스(Amazon Web Services, 이하 AWS)가 주최하는 국내 최대 규모의 AI·클라우드 컨퍼런스로, 생성형 AI와 클라우드 기술을 중심으로 최신 기술 트렌드와 산업별 혁신 사례를 공유하는 행사다.

브레이크아웃 세션에 연사로 참여하는 김현정 스노우플레이크 시니어 파트너 솔루션 엔지니어는 '스노우플레이크+AWS 통합 AI 전략'을 주제로 코텍스 코드(Cortex Code)를 기반으로 데이터와 인텔리전스를 연결하는 노하우를 설명한다. 기업에서 AI 파이프라인 구축 환경은 더욱 복잡해지고, 머신러닝·LLM·분석 등 클라우드 도구들이 파편화되면서 직면하는 비효율성, 보안 및 컴플라이언스 이슈 등의 현실적인 과제를 스노우플레이크와 AWS의 통합 관점에서 짚어본다.

코텍스 코드는 자연어 기반 명령으로 데이터 연동부터 AI 워크플로우 구축 및 운영까지 지원하는 AI 코딩 에이전트다. 김현정 솔루션 엔지니어는 인프라 전문 인력 없이도 통합 AI 파이프라인을 보다 효율적으로 구축할 수 있는 코텍스 코드를 소개한다.

이날 발표에서는 AWS 환경 기반의 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드를 도입한 글로벌 자동차 제조사 BMW 그룹(BMW Group)의 사례를 소개할 예정이다. BMW 그룹은 스노우플레이크 기반의 클라우드 데이터 허브(Cloud Data Hub)를 통해 차량·운영 시스템 등 다양한 데이터를 통합, 데이터 사일로를 해소하며 대규모 운영 분석 환경을 구축했다. 또한 강력한 데이터 거버넌스를 기반으로 수천 개의 데이터 제품과 다양한 AI 및 분석 워크로드를 효율적으로 운영하며, 데이터 기반 의사결정과 혁신을 가속화하고 있다.

이 외에도 전시 부스에서 코텍스 코드를 직접 체험할 수 있는 라이브 데모를 운영한다. 방문객들은 자연어 명령만으로 데이터 연동에서 배포까지 이어지는 엔드투엔드 AI 파이프라인 구축 과정을 실시간으로 확인할 수 있다.

임진식 스노우플레이크 코리아 솔루션 엔지니어링 총괄은 "국내 최대 규모의 AI 및 클라우드 컨퍼런스인 AWS 서밋 서울에서 스노우플레이크의 AI 데이터 클라우드 전략과 실제 고객 혁신 사례를 공유하게 되었다"며 "AWS 고객들이 데이터를 안전하게 통합·관리하는 것에서 나아가 에이전틱 AI를 실제 비즈니스 혁신과 의사결정에 연결할 수 있도록 스노우플레이크는 데이터에 대한 더욱 구체적인 방향을 제시할 것"이라고 말했다.