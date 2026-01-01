스노우플레이크, AWS 마켓플레이스에서의 거래 성장률 전년 대비 2배 늘어… 엔터프라이즈 데이터 및 AI 도입 가속화

2025년 12월 4일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 아마존웹서비스(이하 AWS) 마켓플레이스에서의 거래 성장률이 전년 대비 두 배로 늘어 연간 매출액 20억 달러를 돌파했다고 밝혔다.

스노우플레이크는 AWS와 함께 데이터 플랫폼 현대화와 AI 레디(AI-ready) 아키텍처 구축을 지원하며 AI 개발의 이정표를 세워 나가고 있다.

AWS 마켓플레이스를 통한 스노우플레이크 고객 성과 달성

아스트라제네카(AstraZeneca), 부킹닷컴(Booking.com), 드래프트킹스(DraftKings) 등 업계 선도 기업들이 AWS 마켓플레이스에서 스노우플레이크를 도입하며 성과를 달성하고 있다.

오픈 데이터 연결성 및 AI 레디 아키텍처의 강화

기업의 AI 전환이 가속화함에 따라 스노우플레이크는 AWS와 협력해 상호운용성을 갖춘 데이터 아키텍처를 제공한다.

마이크 개넌(Mike Gannon) 스노우플레이크 최고매출책임자(CRO)는 "양사는 클라우드 업계에서 강력한 협력 관계를 구축해 기업들이 데이터로부터 새로운 가치를 창출할 수 있도록 돕고 있다"며 "AWS 마켓플레이스에서 스노우플레이크 매출이 20억 달러를 넘기고 글로벌 대표 파트너로 인정받은 것은 AI 시대에 자사의 노력이 고객에게 전달되고 있다는 것을 보여준다"고 말했다.