스노우플레이크, 앤트로픽과 2억 달러 규모 파트너십 체결… 엔터프라이즈 에이전틱 AI 제공 가속화

2025년 12월 4일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 자사 고객들이 스노우플레이크에서 앤트로픽(Anthropic)의 클로드(Claude) 모델을 활용할 수 있게 된다고 밝혔다.

스노우플레이크는 앤트로픽과 약 2억 달러 규모의 전략적 파트너십을 맺고, 클로드 모델을 스노우플레이크 플랫폼 전반에 통합해 전 세계 1만 2600여 고객들이 클로드 모델을 사용할 수 있게 되었다.

앤트로픽 클로드는 스노우플레이크의 엔터프라이즈용 인텔리전스 에이전트 '스노우플레이크 인텔리전스(Snowflake Intelligence)'를 구동하는 핵심 모델로 활용된다.

슈리다 라마스워미(Sridhar Ramaswamy) 스노우플레이크 CEO는 "이번 파트너십은 규모 뿐만 아니라 함께 창출할 수 있는 고객 가치로 측정할 수 있다"며 "기업이 가장 중요한 비즈니스 데이터를 기반으로 확장 가능하고 컨텍스트를 이해하는 AI를 구현하는 새로운 기준을 세우게 됐다"고 강조했다.

다리오 아모데이(Dario Amodei) 앤트로픽 CEO 겸 공동 창업자는 "스노우플레이크 데이터 환경에 클로드가 결합됨으로써 기업이 최첨단 AI를 비즈니스에 바로 적용할 수 있는 기반이 갖춰진 것"이라고 말했다.