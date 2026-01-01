스노우플레이크, 앤트로픽과 협업 통해 거버넌스 기반 AI 수요 증가에 맞춰 엔터프라이즈 AI 도입 가속화

2026년 6월 2일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 현지 시각 6월 1일부터 4일까지 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 '스노우플레이크 서밋 26'에서 더욱 강화된 앤트로픽(Anthropic)과의 파트너십을 발표했다.

거버넌스가 적용된 '프로덕션 레디(production-ready)' AI에 대한 수요가 증가하면서 기업 고객들이 스노우플레이크의 AI 제품군인 스노우플레이크 코텍스 AI(Snowflake Cortex AI)에 앤트로픽의 클로드(Claude) 모델을 도입하는 사례가 늘고 있다.

스노우플레이크의 코딩 에이전트 '스노우플레이크 코텍스 코드(Snowflake Cortex Code)', 개인 에이전트 '스노우플레이크 인텔리전스(Snowflake Intelligence)'와 같은 새로운 혁신 제품들의 도입 속도가 빨라지고 있다. 특히 코텍스 코드는 7100명 이상의 사용자를 확보하며 그동안 스노우플레이크에서 출시한 제품 중 가장 빠르게 사용자가 늘고 있는 제품으로 기록되고 있다.

스노우플레이크 제품 담당 수석 부사장 크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman)은 "스노우플레이크 코텍스 AI를 통한 빠른 모델 도입은 기업들이 AI에 기대하는 바가 근본적으로 변화하고 있음을 보여준다"며 "스노우플레이크는 앤트로픽과 함께 에이전틱 엔터프라이즈의 기반을 마련하고자 한다"고 말했다.

앤트로픽 글로벌 비즈니스 개발 및 파트너십 총괄 스티브 코필드(Steve Corfield)는 "스노우플레이크 고객들은 사이버보안 조사, 재무 분석, 프로덕션 데이터 앱 구축 등 다양한 워크플로우에 클로드를 활용하고 있다"고 전했다.

고객 및 파트너 전반에서 확대되는 엔터프라이즈 모멘텀

기업들이 핵심 업무 전반에 AI를 실제 운영에 적용하면서, 고객들은 깊은 맥락 이해, 강력한 추론 역량, 엔터프라이즈급 제어 기능이 요구되는 고도화된 활용 사례를 위해 스노우플레이크와 앤트로픽을 선택하고 있다.

베이시스(Basis) 제품 부문 수석부사장 히텐 미스트리(Hiten Mistry)는 "스노우플레이크의 신뢰할 수 있는 환경에서 클로드를 활용함으로써 베이시스는 마케팅 라이프사이클 전반에서 더 깊이 있는 인사이트와 더 많은 자동화를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

카바나(Carvana) 엔지니어링 및 분석 부문 수석부사장 알렉스 데브카(Alex Devkar)는 "클로드와 스노우플레이크의 통합 솔루션은 AI를 더욱 빠르고 효과적으로 운영하며 대규모 운영에 필요한 제어 기능까지 유지된다"고 말했다.

딜로이트 컨설팅 LLP 회장 겸 CEO 제이슨 살제티(Jason Salzetti)는 "스노우플레이크와 앤트로픽의 협력은 선도적인 AI 역량과 거버넌스를 갖춘 데이터 기반을 결합해 기업이 핵심 비즈니스 프로세스에 인텔리전스를 직접 내재화할 수 있도록 한다"고 말했다.

스노우플레이크와 앤트로픽, 거버넌스 기반 엔터프라이즈 AI 구현 위해 공동 혁신

거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터에 고도화된 AI 적용: 스노우플레이크는 앤트로픽 클로드 모델을 코텍스 AI에 도입해 고객들이 스노우플레이크의 거버넌스 및 보안 제어 기능을 유지하면서 프론티어 추론 역량을 활용할 수 있도록 지원한다.

비즈니스 사용자가 데이터를 실행으로 전환할 수 있도록 지원: 스노우플레이크 인텔리전스는 클로드와 같은 업계 선도 모델을 기반으로 자연어 질의와 엔터프라이즈 데이터 전반에 대한 추론을 지원한다.

엔터프라이즈 데이터 워크로드에서 개발자 생산성 가속화: 코텍스 코드는 클로드와 같은 선도 모델을 기반으로 스노우플레이크 스키마, 데이터 앱, 워크플로우에 특화되어 구축됐다.

신뢰할 수 있는 데이터 기반의 '프로덕션 레디' AI 에이전트 구축: '코텍스 에이전트(Cortex Agents)'는 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터를 검색하고 추론하며, 이를 기반으로 실행하는 에이전트를 구축할 수 있도록 지원한다.

기업의 AI 투자 참여 및 확장 방식 간소화: 클로드 마켓플레이스의 6개 론칭 파트너 중 하나인 스노우플레이크는 앤트로픽과 협력해 고객들이 기존 앤트로픽 약정을 스노우플레이크 AI 역량에 적용할 수 있도록 지원한다.

강화된 보안과 책임감 있는 AI 배포: 스노우플레이크와 앤트로픽은 엔터프라이즈급 보안과 거버넌스를 기반으로 책임감 있는 AI 배포를 지원하기 위해 협력한다.