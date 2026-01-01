스노우플레이크, 2026년 AI 및 데이터 전망 발표… "에이전틱 AI와 데이터 전략이 엔터프라이즈 AI 성과 가를 것"

2026년 1월 15일 – AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)는 'AI + 데이터 예측 2026 보고서'를 발간하고 "2026년은 에이전틱 AI와 데이터 전략이 엔터프라이즈 AI 성과를 좌우하는 해가 될 것"이라고 전망했다.

아나히타 타프비지(Anahita Tafvizi) 스노우플레이크 최고 데이터 및 애널리틱스 책임자는 "AI 혁신 속도는 매우 빠르지만 대부분의 기업은 이를 실질적 성과로는 이어가지 못한다"며 "데이터 상태, 거버넌스, 조직 역량의 차이가 기업 간 AI 활용의 격차를 만들 것"이라고 말했다.

에이전틱 AI 신뢰도 높이는 '자체 검증 메커니즘' 발전할 것

에이전틱 AI는 기업 업무 환경에 본격 활용될수록 신뢰성 확보가 최우선 과제가 될 것이다.

AI 생태계 확장의 필수요소: 표준 프로토콜∙오픈소스∙운영 인프라

에이전틱 AI가 기업 시스템 전반으로 확산되기 위해서는 연동 방식의 표준화가 선행되어야 한다.

사이버 보안의 양날의 검이 된 에이전틱 AI

에이전틱 AI가 기업 시스템 전반에서 실시간으로 실행되고 외부와의 연동 범위가 넓어질수록, 보안 환경에서는 위협과 기회가 동시에 등장한다.

산업별 AI 활용 전략: 리테일/소비재, 금융 서비스, 제조

전 산업에서는 에이전틱 AI 활용이 도입 단계를 넘어 실제 업무 실행 중심으로 확산될 것으로 보고 있다.