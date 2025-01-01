최근 업데이트: 2024년 4월

다음의 SnowPro 인증 시험 약관(‘약관’)은 귀하(‘귀하’, ‘귀하의’ 또는 ‘응시자’)와 Snowflake, Inc.(‘Snowflake’) 가 아래의 ‘동의함’을 클릭한 날짜(‘발효일’)를 기준으로 체결됩니다. 이 약관은 SnowPro 인증 프로그램 참여자에게 적용되며 수시로 업데이트될 수 있습니다.

본 인증 프로그램에 참여하거나, 시험 등록을 하거나, 본 약관의 수락을 표시함으로써 귀하는 SNOWPRO 인증 개인 후보로서 본 약관의 모든 조항을 수락하게 됩니다. 본 약관의 조항에 동의하지 않을 경우, 이 인증 프로그램 시험에 등록, 응시 또는 참여를 할 수 없습니다.

1. SnowPro 인증 프로그램 . Snowflake는 개인이 시험에 응시하고 Snowflake로부터 특별한 자격을 얻을 수 있는 인증 시험(‘인증 프로그램’)을 제공하고 있습니다. 약관에 동의함으로써 귀하는 Snowflake 인증 시험(‘인증 시함’) 또는 모든 인증 시험의 모의고사(각각 ‘모의고사’라고 하며, 인증 시험과 함께 집합적으로 ‘시험’이라 칭함)에 응시할 의사를 밝히게 됩니다.

2. 자격 . 응시자는 18세 이상이어야 하며 법적 본명으로 등록해야 합니다. 인증 시험에 응시하려면 정부에서 발행했으며 사진이 있는 유효한 신분증이 필요합니다.

3. 인증 및 유효 기간 . Snowflake 인증을 받으려면 해당하는 인증 시험에 응시하여 Snowflake가 정한 합격 점수를 받아야 합니다. 각각의 Snowflake 인증은 해당 인증 시험에 합격한 날짜로부터 2년 동안 유효합니다.

4. 기밀 유지 . 인증 시험 및 모든 관련 내용은 대외비이며 Snowflake의 독점 정보(‘기밀 정보’)이며, 응시자는 그러한 기밀 정보를 공개, 복사 또는 게시하거나 시험과 무관한 목적으로 사용하지 않음에 동의합니다.

5. 행동 강령 . 응시자는 부정행위에 대한 조사에 완전하고 진실되게 협조하는 것을 포함하여 본 약관의 조항 및 시험 시행기관이 제공하는 기타 약관에 따라 시험 등록, 시험 실시, 채점, 보고 등에 적용되는 모든 규칙 및 규정을 준수합니다. 또한 응시자는 다음의 행동을 하지 않음에 동의합니다.

(a) 다른 응시자를 도와주거나 도움을 받는 행위

(b) 목적에 관계 없이 프로필을 2개 이상 생성

(c) 시험과 관련된 자료를 소지, 접근 또는 무단 사용하는 행위

(d) 응시자의 거짓 신원이나 신분증을 사용, 부여받은 응시 번호, 사용자 이름 또는 기타 자격 증명을 남용하거나 공유하는 행위

(e) 유효하게 취득하지 않은 시험 결과나 인증 자격을 주장하는 행위

(f) 시험 문항이나 자료의 내용이나 정답을 공개하는 행위

(g) 인증 프로그램 시험의 무결성, 보안 또는 기밀성을 훼손하는 행위

(h) 응시하는 동안 인증 프로그램의 유효성이나 결과를 침해하는 데 사용될 수 있는 모든 기기 및/또는 기술(모바일 기기/휴대폰 포함), 자료 또는 프로그램을 사용, 실행 또는 참조하는 행위(시험 응시에 사용되는 추가적인 모니터, 기기, 가상 기기, 원격 데스크톱, 화면 공유 프로그램, 이미지 캡처 소프트웨어 또는 AI 소프트웨어나 프로그램을 포함하되 이에 국한되지 않음)

(I) 응시하는 동안 할 수 있는 모든 유형의 방해 행위.

6. 약관의 위반 . 응시자가 응시 전후 또는 응시하는 동안 약관을 위반했다고 Snowflake 또는 시험 시행기관이 자체 재량으로 판단할 경우, 시행기관은 (i) 응시를 즉각 중단, (ii) 시험 결과를 취소하고 합격 점수를 입증하도록 재시험을 요구, (iii) 응시자가 응시할 수 있는 시기, 장소, 시험 실시 방식 등을 제한, (iv) 향후 인증 시험 응시를 금지 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 조치를 취할 수 있습니다. Snowflake는 시험 결과를 정기적으로 분석합니다. 비정상적이거나 수상한 시험 결과를 감지할 경우 Snowflake는 위에 명시된 조치를 취할 수 있습니다. 본 섹션에 언급된 조치가 취해질 경우, 응시자는 환불이나 기타 보상을 받을 수 없습니다. Snowflake는 본 섹션에 명시된 조치를 취한 근거와 관련된 구체적인 정보를 응시자나 기타 외부 관계자에게 공개하지 않습니다.

7. SnowPro 프로그램 정책 . 응시자는 https://learn.snowflake.com/en/pages/snowpro-policies/ 또는 Snowflake가 지정한 웹 사이트에 있는 환불 정책을 포함한 SnowPro 프로그램 정책(‘SnowPro 프로그램 정책’)을 준수함에 동의합니다. 응시자가 해당 정책을 준수하지 않을 경우 환불 약관이 적용되지 않음은 물론, 응시료의 일부도 환불받을 수 없습니다.

8. 개인정보 및 개인 데이터 . 응시 과정의 일부로서 응시자는 개인정보 및 개인 데이터(‘개인정보’)를 제공해야 합니다. 이 개인정보는 등록 과정, 응시 과정 및/또는 시험 및 인증 프로그램과 관련된 다양한 웹 사이트를 사용하는 동안 수집될 수 있습니다. 이러한 정보는 응시자의 자격을 확인하고, 응시 자격을 발행하거나 관리하고, 인증 프로그램을 관리할 목적으로 시험을 시행 및 처리(응시 자격, 시험 예약, 시험 시행, 응시료 처리 포함)하는 데 사용됩니다.

응시자는 본인의 개인정보를 (i) Snowflake, (ii) 인증 프로그램과 관련된 벤더, (iii) 귀하의 인증 프로그램 참여 비용을 부담하는 응시자의 고용주 또는 법인, (iv) 응시자가 일하는 모든 법인 및/또는 (v) 응시자가 정보 공개에 동의한 기타 제3자 등에게 공개할 수 있음을 숙지하고 이에 동의합니다. Snowflake와 공유하는 모든 정보는 Snowflake가 Snowflake의 개인정보 취급방침(https://www.snowflake.com/ko/privacy-policy/)에 따라 취급됩니다.

응시자의 자격을 확인하려는 Snowflake의 비즈니스 파트너 및 고객과 협력하거나 제3자의 요청에 따라(Snowflake의 파트너, 응시자의 고용주 및/또는 응시자가 일하는 법인 포함), 응시자는 Snowflake가 응시자의 자격 검증에 대한 정보를 공개하고 Snowflake가 그러한 제3자에게 자격 검증 정보를 공개할 수 있음에 동의합니다. 여기에는 응시자가 이미 등록한 시험, 자격 증명, 시험 결과와 관련된 정보가 포함됩니다. Snowflake가 어떠한 이유로든 응시자의 자격을 취소하기로 결정한 경우, 응시자는 Snowflake가 제3자에게 이를 알리고 Snowflake에서 응시자의 자격 취소나 기타 변경에 관한 제3자의 문의에 답변할 수 있음에 동의합니다.

9. 홍보 권한 및 라이선스 부여 . 법률에 의해 금지된 경우를 제외하고, 응시자는 Snowflake가 자체 재량으로 응시자의 본 프로그램 참여와 관련하여 응시자의 이름, 사진 및/또는 초상, 신상 정보를 추가적인 동의, 비용 지급 또는 기타 대가 없이 Snowflake 웹사이트, 소셜 미디어 페이지 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 현재 알려지거나 향후 생성될 모든 형태의 미디어에서 사용하는 것에 명시적으로 동의합니다.

10. Snowflake 이름 및 디지털 뱃지의 사용 . 인증 시험에서 합격 점수를 획득하면 Snowflake는 본 약관의 조항에 따라 합격자가 현재 유효한 인증을 보유하는 분야와 관련이 있는 경우에만 합격자의 이력서, 명함, 마케팅 문헌, 레터헤드, 소셜 미디어 사이트 등에 Snowflake 이름 및 획득한 인증의 디지털 뱃지를 사용할 수 있는 비독점적이고 양도 불가능한 개인적 권리를 부여합니다. 인증 및 해당 뱃지가 만료되는 경우, 현재 인증 지정을 암시하거나 표시하지 않은 경우에만 이전(만료된) 인증에 대한 참조를 사용할 수 있습니다. Snowflake 디지털 뱃지의 사용은 본 약관의 조항 및 https://learn.snowflake.com/en/pages/snowpro-policies/에 있는 SnowPro 프로그램 정책에 포함된 지침을 따르며 이 지침은 Snowflake의 지시에 따라 변경될 수 있습니다.

11. 면책 . 응시자는 (a) 응시자가 인증 지정 또는 디지털 뱃지를 사용하거나 오용, 또는 (b) 응시자가 본 약관에 따른 의무를 불이행함으로써 발생하거나 이와 관련이 있는 손실이나 책임에 대해 Snowflake와 자회사를 면책하고 방어하고 보호할 것입니다.

12. 보증의 부인 , 책임의 제한 . 이 시험은 독립적인 시험 기관이 시행할 수 있습니다. 본 시험과 모든 관련 자료 및 서비스는 ‘현상태 그대로’ 제공되며 SNOWFLAKE, 제휴사 및 벤더는 상품성, 소유권, 특정 목적에의 부합 여부나 비침해에 대한 명시적 또는 암시적 보증을 하지 않습니다. 해당 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 SNOWFLAKE, 제휴사 또는 벤더는 수익 상실, 영업 기회 상실, 간접적이거나 일시적이거나 특별하거나 징벌적이거나 인과적인 모든 손해의 가능성에 대해 알린 경우에도 그러한 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 해당 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 본 약관이나 시험으로 인해 발생하거나 약관 또는 시험과 관련이 있는 SNOWFLAKE, 제휴사 또는 벤더의 집합적 책임은 응시자가 지난 12개월 동안 SNOWFLAKE에게 지불한 응시료를 초과하지 않을 것입니다. 양쪽 당사자는 본 섹션이 약관, 불법 행위(과실 포함), 무과실 책임 또는 기타 소송의 형태와 관계 없이 적용되며 본 약관에 명시된 제한적 구제책이 본질적인 목적을 달성하지 못해도 적용된다는 것에 동의합니다.

13. 기간 . 본 약관의 기간은 발효일에 시작되며, (i) 응시자의 인증 프로그램 접근을 중단, 또는 (ii) 응시자가 유효한 Snowflake 인증을 보유하지 않는 시점 중에서 더 나중에 도래하는 기간까지 지속됩니다.

14. 효력의 지속 . 다음 조항은 약관 만료일 또는 약관 해지 후에도 효력이 지속됩니다: 섹션 4(기밀 유지), 섹션 8(개인정보 및 개인 데이터), 섹션 9(Snowflake 이름 및 디지털 뱃지의 사용), 섹션 10(면책), 섹션 11(보증의 부인, 책임의 제한), 섹션 14(일반 사항)가 해당됩니다.