Northbridge Financial, 규제 보고 및 분석 간소화

데이터 중심, 의사 결정 중심이라는 것은 단순한 철학이 아니라 반드시 지켜야 할 원칙입니다. 저는 Northbridge에서 데이터 관리 조직을 맡고 있습니다. Northbridge는 Fairfax Financial Holdings가 전액 출자한 캐나다 보험사로, 100년 이상 고객에게 서비스를 제공해 왔습니다.

수백만, 수십억 건에 달하는 방대한 데이터를 다루고 있으며 이를 Snowflake 환경에 통합하고 있습니다. 사용자 활용 관점에서 데이터를 연결하고 처리하며 전달해야 하고 그 과정에서 데이터 품질과 정확성도 확보해야 합니다. Power BI와 Snowflake 생태계를 통해 이러한 거버넌스 체계를 구축하면 그 결과 전반적인 신뢰성이 자연스럽게 구축됩니다. 데이터를 수집하고 연결하는 데 그치지 않고 요약까지 함께 제공해야 합니다. 재무 부서와 규제 기관에 월별 현황을 제공해야 합니다. 제출이 지연되거나 부정확한 데이터를 제출할 경우 규제상 불이익이 발생할 수 있습니다.

저희는 모든 워크로드를 Azure 기반 Snowflake로 이전하기로 결정했습니다. 이는 2020년 여러 기술을 검토하던 시점으로 거슬러 올라갑니다. IT 조직은 새로운 요구사항을 충족해야 하는 과제를 안고 있었고 그래서 Snowflake를 초기 사용 사례로 선택했을 때 속도와 처리 성능을 확보하면서도 비용 효율성을 유지하는 데 집중했습니다.

Azure 기반 Snowflake는 저희에게 최적의 선택이었고 Microsoft Power BI와 결합되면서 최적의 솔루션을 구축할 수 있었습니다. 그리고 그 이후는 자연스럽게 성과로 이어졌습니다. 다양한 사용 사례를 지속적으로 확장하며 가치를 창출해 왔습니다. 사용자에 따라 챗봇으로 데이터를 활용하기도 하고 리포트로 확인하거나 직접 리포트를 만들어 활용하는 경우도 있습니다. 저희는 Snowflake Cortex를 활용해 여러 챗봇을 파일럿으로 운영했으며 대화형 데이터 경험을 통해 사용자 접근성을 크게 개선했습니다. Power BI와 챗봇으로 비즈니스 사용자가 데이터를 쉽게 활용하도록 앞으로도 지속적인 혁신을 만들어갈 것입니다. 앞으로가 매우 기대됩니다.