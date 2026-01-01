Australian Payments Plus, Snowflake 및 AWS로 국가 결제 인프라 강화

Australian Payments Plus는 약 3년 반 전에 BPay Group, 직불카드 네트워크인 EFTPOS, 그리고 실시간 결제 인프라인 NPPA가 통합되면서 탄생했습니다. 저희는 국가의 핵심 결제 인프라를 담당하고 있고 국내 결제 기업이라는 점에 큰 자부심을 가지고 있습니다. AP+에서 데이터는 매우 중요합니다. 저희가 하는 모든 일의 핵심입니다. 데이터가 없다면 신뢰할 수 있는 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 없고 데이터 없이는 혁신도 불가능합니다. AI 시대에는 데이터가 핵심입니다.

AWS와 Snowflake는 저희 데이터 기반의 핵심이며 이 관계는 신뢰, 목표 간 정합성 장기적 지속성을 기반으로 형성됩니다. 이 파트너십은 매우 중요한 가치이며 함께할 때 더 큰 성과를 만들어냅니다. AP+는 기술 기업이고 Snowflake도 기술 기업입니다. 저희는 깊이 있는 기술 통합을 구축해왔습니다. AWS의 50개 이상의 서비스가 Snowflake 플랫폼과 통합되어 Snowflake의 AI 플랫폼인 Cortex AI를 구동합니다. 데이터, 보안, 거버넌스, ETL 등 다양한 서비스가 이 플랫폼에 기본으로 내장되어 있습니다. 고객은 Snowflake의 기능을 활용하면서 동시에 AWS의 핵심 인프라를 기반으로 한 이점까지 누릴 수 있어 두 플랫폼의 강점을 모두 활용할 수 있습니다.

기술과 정보에 대한 접근성이 높아진 만큼 시장 대응 속도를 높이고 결제 비용을 낮추는 것이 중요합니다. 바로 이런 이유로 Snowflake를 훌륭한 파트너라고 생각합니다. 엔지니어를 따로 교육할 필요 없이 필요한 순간에 바로 답을 얻고 팀은 바로 작업에 들어가 본연의 업무에 집중할 수 있습니다. Snowflake의 강점은 끊임없는 혁신과 고객의 요구를 정확히 이해하고 변화하는 고객 행동에 맞춰 빠르게 대응하는 데 있습니다. Snowflake의 자동화 기능과 앞으로의 로드맵은 저희에게 매우 중요한 가치입니다.

AWS와 Snowflake는 함께 고객과 협업하면서 무엇보다도 고객 경험을 단순화하는 데 집중합니다. 상업적 협업이 더 강화되고 통합 솔루션도 한층 개선됩니다. 고객은 비즈니스 시스템부터 데이터와 분석까지 엔드투엔드 가시성을 확보할 수 있습니다. 저희는 Snowflake Cortex와 Snowpark를 활용하고 있으며 이를 통해 높은 처리량을 확보하고 있습니다. 하나의 플랫폼으로 다양한 사용 사례를 지원할 수 있어 고객 및 회원과의 파트너십 기반으로 다양한 PoC와 파일럿을 실행할 수 있습니다. 이는 비즈니스 판도를 전환할 만큼 전략적으로 매우 큰 가치를 지닙니다. 결제가 있어야 거래가 이루어지고 데이터가 있어야 결제가 가능합니다. 그리고 그 기반이 되는 플랫폼이 바로 Snowflake입니다.