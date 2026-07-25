Anthropic의 최신 모델 Claude Opus 5가 이제 Snowflake Cortex AI에서 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. Snowflake는 Anthropic의 출시 파트너로서 Claude Opus 5를 출시 당일부터 제공합니다. Claude Opus 5는 Snowflake의 보안 경계 안에서 Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference 및 Snowflake CoWork와 함께 안전하게 사용할 수 있습니다.

Claude Opus 5

Claude Opus 5는 Anthropic의 최신 모델입니다. Opus 5는 Claude Fable 5의 프런티어 지능에 근접한 사려 깊고 능동적인 모델로, 코딩과 지식 기반 작업 평가에서 새로운 최첨단 기준을 제시하는 동시에 이전 모델인 Opus 4.8 대비 성능이 크게 향상됐습니다. 조정 가능한 추론 강도 설정을 통해 지능을 최적화하거나 토큰 사용량을 줄여 더 빠른 결과를 얻을 수 있습니다. 일상적인 활용을 염두에 두고 설계된 Opus 5는 자체 작업을 더 강력하게 검증하고 성공할 때까지 반복하는 능력이 뛰어납니다. 또한 더 우수한 시각적 결과물을 생성하고 과학 연구 작업에서도 의미 있는 성능 향상을 보여, 까다롭고 장기적인 에이전틱 및 분석 업무에 특히 적합합니다.