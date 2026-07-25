Anthropic의 최신 모델 Claude Opus 5가 이제 Snowflake Cortex AI에서 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. Snowflake는 Anthropic의 출시 파트너로서 Claude Opus 5를 출시 당일부터 제공합니다. Claude Opus 5는 Snowflake의 보안 경계 안에서 Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference 및 Snowflake CoWork와 함께 안전하게 사용할 수 있습니다.
Claude Opus 5
Claude Opus 5는 Anthropic의 최신 모델입니다. Opus 5는 Claude Fable 5의 프런티어 지능에 근접한 사려 깊고 능동적인 모델로, 코딩과 지식 기반 작업 평가에서 새로운 최첨단 기준을 제시하는 동시에 이전 모델인 Opus 4.8 대비 성능이 크게 향상됐습니다. 조정 가능한 추론 강도 설정을 통해 지능을 최적화하거나 토큰 사용량을 줄여 더 빠른 결과를 얻을 수 있습니다. 일상적인 활용을 염두에 두고 설계된 Opus 5는 자체 작업을 더 강력하게 검증하고 성공할 때까지 반복하는 능력이 뛰어납니다. 또한 더 우수한 시각적 결과물을 생성하고 과학 연구 작업에서도 의미 있는 성능 향상을 보여, 까다롭고 장기적인 에이전틱 및 분석 업무에 특히 적합합니다.
Snowflake에서 Claude Opus 5로 가능한 사용 사례
Opus 5는 Snowflake Cortex AI의 선도적인 AI 모델군에 합류해 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 안에서 다양한 엔터프라이즈 사용 사례를 지원합니다. Opus 5를 사용하면 다음과 같은 작업이 가능합니다.
Snowflake CoCo로 개발 속도 향상: Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 Snowflake CoCo는 엔터프라이즈 데이터, 거버넌스 및 워크플로우를 이해하여 신뢰를 유지하면서도 확장성을 저해하지 않고 아이디어를 프로덕션 환경으로 빠르게 구현할 수 있도록 지원합니다. CoCo Desktop은 이제 macOS와 Windows에서 GA로 제공되며, 개발자에게 로컬 파일, 리포지토리, 터미널, Snowflake에 대한 통합 액세스를 갖춘 전용 AI 워크스페이스를 제공합니다. 일반적인 AI 코딩 도구와 달리 CoCo Desktop은 Snowflake 카탈로그가 이미 로드되어 있고 RBAC 역할이 활성화된 상태로 제공됩니다. 따라서 초기 설정에 시간을 들일 필요가 없으며, 데이터 모델을 다시 설명하거나, 거버넌스 정책을 별도로 적용할 필요도 없습니다. 이제 Opus 5를 통해 CoCo Desktop은 한층 향상된 추론 능력과 코드 생성 성능을 제공하며, 더욱 복잡하고 장시간 실행되는 에이전틱 태스크도 효과적으로 지원합니다. 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 자연어를 기반으로 프로덕션 준비가 완료된 파이프라인, 분석, AI 에이전트를 구축하고, 몇 주가 걸리던 연결 작업을 몇 분으로 단축하면서도 거버넌스, 상호운용성 및 엔터프라이즈급 품질을 유지할 수 있습니다. Claude Opus 5는 곧 CoCo Desktop의 모델 선택기(Model Picker)를 통해 프리뷰 버전으로 사용해 볼 수 있습니다.
고도화된 개인 업무 에이전트 구축: Snowflake CoWork는 모든 지식 근로자를 위한 개인 업무 에이전트로, 팀이 데이터에서 인사이트를 얻고 의사 결정을 내린 뒤, 이를 실행에 옮기기까지의 전 과정을 Snowflake의 안전하고 거버넌스가 적용된 경계 안에서 지원합니다. Deep Research 기능을 활용하면 CoWork는 정형 및 비정형 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸친 복잡한 비즈니스 질문을 세분화하고, 출처가 명확하게 인용된 답변을 단 몇 분 안에 반환할 수 있습니다. 또한 사전 대응형 자동화 기능을 통해 사용자의 요청이 있기 전에 인사이트와 권장 조치를 선제적으로 제안할 수 있습니다. Snowflake Cortex AI에서 제공되는 Claude Opus 5는 향상된 추론, 장기 에이전틱 태스크에서의 더 강력한 성능, 다단계 워크플로우 전반의 더 높은 일관성으로 이 기반을 확장합니다. 이를 통해 모든 직원은 복잡한 조사와 분석 업무를 AI에 위임하고 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다.
정형 및 비정형 데이터에 대한 더욱 정밀한 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 또한 Cortex AI Functions는 수동으로 오케스트레이션되는 AI 파이프라인보다 낮은 비용으로 고성능 처리가 가능하여 Snowflake의 핵심 강점인 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서도 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. 예를 들어 AI_COMPLETE 함수를 사용하면 Opus 5와 같은 모델을 활용하여 자연어 지시를 SQL 내에서 직접 적용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 보안이 적용된 데이터 가까이에서 AI 애플리케이션 개발: Cortex Inference를 사용하면 Snowflake의 보안 경계 내에서 에이전틱 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. Opus 5는 작업별로 추론 수준을 조정할 수 있어, 작업 특성에 따라 추론의 깊이와 응답 지연 시간 간의 균형을 최적화할 수 있습니다. 또한 개발자는 Snowflake Cortex Inference 엔드포인트를 Anthropic SDK에 연결하기만 하면 익숙한 Anthropic 도구 체인과 원활하게 통합하여 빠르게 시작할 수 있습니다.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입해야 하는 상황입니다. Anthropic의 Claude Opus 5를 통해 에이전트는 복잡하고 장시간 실행되는 태스크를 더 일관되게, 더 적은 개입으로 수행하며 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다. CoCo CLI, Snowflake CoWork, Cortex AI Functions, Cortex Inference에 이르는 다양한 진입점을 통해 고객은 이 기능을 쉽게 도입하고, 영향력 높고 프로덕션 준비가 완료된 에이전틱 AI를 대규모로 구현하는 여정을 앞당길 수 있습니다.
자세히 알아보기
CoCo Desktop의 출시 소식을 확인하고 자세한 내용을 알아보세요.
Snowflake CoWork에 대해 자세히 알아보세요.
Snowflake CoWork로 정형 데이터 및 비정형 데이터에서 인사이트를 얻는 방법에 관한 Quickstart도 마련되어 있습니다.
미래 전망 진술
본 페이지에는 당사의 향후 제품 제공과 관련된 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 어떠한 제품 제공에 대한 약속이나 보장을 의미하지 않습니다. 실제 결과 및 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.