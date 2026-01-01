ライフスタイルビューティーブランド「N organic」「FAS」を支える Snowflake Cortex AnalystとGen2 Warehouse。AI分析の自走化とデータコスト20%削減を両立

株式会社シロクは、サイバーエージェントの子会社として、スキンケアブランド「N organic」や「FAS」を主力事業として展開している。データ基盤を構築する以前、データ分析にはRedashを通じたMySQLデータベースの直接参照が行われていたが、クエリの作成やデータの定義が各ビジネスユーザーに委ねられていたため、事業部間で重要指標の解釈が異なるといった問題が発生し、データのガバナンスの欠如が大きな課題となっていた。

この状況を打開するため、同社は「N organic」と「FAS」を含む全ブランドのデータをSnowflakeで統合的に一元管理する体制へと移行した。Snowflakeの導入は、ECサイト、直営店POSデータ、広告データなど多岐にわたるデータソースの取得を可能にし、各事業部におけるデータ利活用を大きく活性化させた。

しかし、データ活用が促進された結果、新たな課題が浮上した。まず、多領域のデータを取得したことで、今度はKPIの定義の不一致が原因となり、再びデータのサイロ化が再燃した。各事業部における会議でデータが異なるという事態も発生していたという。

次に深刻だったのは、分析工数の逼迫である。データ利活用が活発になった結果、データチームへの分析依頼が爆発的に増加した。当時2名体制であったデータチームは、月に15〜20件、すなわち「1営業日1依頼」というペースでの対応を求められた。これにより、データチームが要件定義から分析、結果の共有までを伴走せざるを得ず、リードタイムが長期化し、事業の意思決定のスピードを阻害していた。

さらに、データリソースの増加に伴い、特に会員数310万名（2024年4月時点）を超える既存顧客データを含むECサイトの定期実行処理コストが肥大化し、データコストの増加も無視できない問題となっていた。

同社は、これらの複合的な課題に対し、SnowflakeのAI機能を活用した抜本的な解決策を模索し始めた。