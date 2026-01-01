「N organic」のシロクはSnowflakeでAI分析の自走化とコスト20%削減を両立。分析工数を週1日削減し 、年間数百万のコストカットを実現。意思決定を高速化させたAI活用事例です。

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ