カスタマーストーリー
シロクのSnowflake導入活用事例
ライフスタイルビューティーブランド「N organic」「FAS」を支える Snowflake Cortex AnalystとGen2 Warehouse。AI分析の自走化とデータコスト20%削減を両立
「N organic」のシロクはSnowflakeでAI分析の自走化とコスト20%削減を両立。分析工数を週1日削減し 、年間数百万のコストカットを実現。意思決定を高速化させたAI活用事例です。
こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ
- 事業部ごとにKPIの定義や指標の解釈が異なり、会議のたびに数字が合わないなど、データのサイロ化とガバナンス不足に悩んでいる
- データ活用が広がるにつれて少人数のデータチームに分析依頼が集中し、リードタイムが長くなって事業の意思決定が遅れている
- データ量や定期処理が増え、データ処理にかかるコンピュートコストが膨らみ続けている
- ビジネス部門が自分でAI分析できる環境をつくりたいが、AIの回答精度や機密データへのアクセス管理（ガバナンス）が心配
この事例資料で学べるポイント
- Cortex Analystを活用し、ビジネス部門のAI分析を自走化
- セマンティックモデルにより、SQL自動生成の精度とガバナンスを両立
- Gen2 Warehouse導入で、データ処理コストと速度を20%改善
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