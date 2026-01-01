西武グループはSnowflakeを中核にグループ統合基盤「SGMP」を構築し 、ダイナミックデータマスキングによる安全なデータ活用と 、Cortex AIやStreamlitによるデータ活用の民主化を推進しています。ロイヤルカスタマー醸成に向け 、多角的な事業シナジーを加速させる挑戦の事例です。

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ