カスタマーストーリー
西武ホールディングスのSnowflake導入活用事例
セキュアなデータ活用とAIで加速 多岐にわたる事業のデータを統合し ロイヤルカスタマー醸成を目指す西武グループの挑戦
西武グループはSnowflakeを中核にグループ統合基盤「SGMP」を構築し 、ダイナミックデータマスキングによる安全なデータ活用と 、Cortex AIやStreamlitによるデータ活用の民主化を推進しています。ロイヤルカスタマー醸成に向け 、多角的な事業シナジーを加速させる挑戦の事例です。
こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ
- グループ会社や事業ごとにデータが分散し、入力形式や品質もばらばらで統合が進まない
- 会社をまたいで個人情報や機密情報を扱うため、安全なアクセス制御とデータ活用の両立に悩んでいる
- データカタログなどの専用ツールを導入したが使われず、ライセンス費用だけがかさんでいる
- 外部データを分析に取り込みたいが、ETL開発の手間やリードタイムが負担になっている
この事例資料で学べるポイント
- グループ共通会員（西武プリンスクラブ：SPC）情報を中心とした多岐にわたる事業データの統合
- ダイナミックデータマスキングによるセキュアなグループ横断データ利用
- Cortex AI/Streamlitを活用したデータ活用の高度化と民主化
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