プルムウォンは、韓国をはじめ米国、中国、ベトナム、日本などで約2万種類の製品を生産する企業です。グローバル各地の工場で多種多様な製品を生産しているため、リアルタイムで膨大なデータが生成されています。しかし、レガシー環境（旧来のシステム環境）では、これらのデータが十分に活用されていませんでした。これが、プルムウォンがグローバルSCMの革新に向けてデジタルトランスフォーメーションを推進することになった背景です。

レガシー環境における最大の課題は「データサイロ（データの孤立化）」でした。各部署で数多くのシステムが個別に運用されており、システムごとにデータが散在していたのです。

プルムウォンは統合分析へのニーズが非常に強かったため、解決すべき最優先課題としてデータサイロの解消を掲げました。あわせて、データの標準化に対するニーズも切実なものでした。同一のデータがシステムごとに異なる形式で表示されると、データの重複が発生し、分析の信頼性が低下してしまうためです。さらに、データガバナンス体系の再構築や、レガシーシステムのパフォーマンス向上も必要とされていました。

結果として、プルムウォンは「データは豊富にあるが、タイムリーに活用できない」という状況に陥っていました。また、データへのアクセス性が低いために、特定のキーマンの経験に依存せざるを得ず、深層分析が不可能な状態だったのです。プルムウォンはこうした問題を解決するため、データおよび分析プラットフォームのマイグレーション（移行）を決定しました。