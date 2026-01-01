100年続く菓子メーカーのDXを若手が推進。データサイロを打ち破り全社データ統合基盤を構築。Snowflakeが導くデータドリブン経営の助走

新潟県柏崎市に本社を構える株式会社ブルボンは、1923年（大正12年）の関東大震災後の地方への菓子供給ストップという窮状をきっかけとして1924年に創業した、歴史ある菓子メーカーである。同社はルマンドやアルフォートなどのビスケットをはじめ、チョコレート、米菓、飲料など幅広いカテゴリーの商品を製造販売し、2025年3月期には売上高1134億円を達成している。同社は新たな成長戦略の実現に向けて、2021年10月にデータドリブン経営を経営基盤とする方針を決定し、順次進めていた中で2023年2月にSnowflakeを採用した。

プロジェクト開始前、同社はデータの散在（サイロ化）と非効率なデータ集計プロセスという大きな課題に直面していた。当時の様子をデジタル推進部 システム開発課の小林 駿氏は次のように語る。

「基幹データや業務データが各システムに分散し、各部門の分析は個別のExcelフォーマットに大きく依存していました。多種多様な販売データは取得後、集計・加工に担当者が膨大な工数をかけてExcelを駆使しており、データ分析のプロセスが極めて非効率な状況でした。また、データ量が膨大であるため、古い過去データは保存されていないという問題もありました」

また、菓子流通の商流の中でデータが分断されていたことも大きな壁だった。メーカーである同社が確実に把握できるのは問屋までの「出荷データ」のみであり、問屋から先の小売店への「店出しデータ」や「倉出しデータ」の連携が十分に進んでいなかった。さらに、販売予測も長年の経験則に依存した属人的な判断が中心となっていた。このことから、客観的で根拠のある意思決定を行うためにも、データ分析基盤の構築が急務であった。

そこで、この非効率な現状を打破し、①データに基づく迅速な意思決定環境の構築、②AIを活用した異常検知や将来予測、③データ活用の定着化を実現するため、若手社員3名を中心としたDXプロジェクトが始動した。