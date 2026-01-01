カスタマーストーリー
プルムウォンのSnowflake導入活用事例
世界最大級の豆腐メーカー「プルムウォン」が実現した、Snowflake×AI駆動のサプライチェーン（SCM）革新
データサイロの脱却から、経営・現場・分析官が同じデータで協業する「AI駆動型意思決定」への進化
こんな課題をお持ちの企業・担当者様におすすめ
- 部門や拠点ごとにシステムが乱立し、データが孤立化（サイロ化）している
- データ集計やレポート作成に時間がかかり、現場の経験やカンに依存した意思決定になっている
- システムごとにデータフォーマットが異なり、分析結果の信頼性や整合性が保てない
- 単なるデータ集約にとどまらず、AIを活用した予測・需要計画・最適化まで一気通貫で実現したい
この事例資料で学べるポイント
- データサイロの解消と「Single Source of Truth」の確立
韓国・北米・日本・中国などグローバル展開に伴い増大したデータをSnowflakeへ一元化。誰でも信頼できるデータ基盤（メダリオン・アーキテクチャ）を構築したアプローチを解説します。
- AIが需要予測・計画・実行を自律的に学習する「SCMインテリジェンス・ループ」ERPやWMS、OMSなど分散していたデータを「シングル・データ・パス」で連結。AIが計画・実行結果の差異を学習し続ける高度なサプライチェーン運用を実現した仕組みに迫ります。
- 組織全体の「意思決定文化」の転換データモデリングを簡素化し、Power BI等を用いた分析レポート開発速度を劇的に向上。経営陣、現場、分析官が共通のデータに基づいて戦略立案できる体制づくりを紹介します。
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