アイウェア業界を牽引するJINSが、Snowflakeでデータ基盤を刷新。8種のスプレッドシートが乱立する状況を打破し、信頼できる唯一の情報源（SSoT）を確立しました。特筆すべきは、非エンジニアがわずか2週間で対話型AIエージェントを開発した点です。現場の分析ノウハウを移植し、迅速な意思決定を実現した軌跡を紹介します。

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ