カスタマーストーリー
JINSのSnowflake導入活用事例
「Why？」に即答できないもどかしさをデータ基盤刷新で打破 JINSが挑んだSSoT確立とAIエージェント開発の並走 非エンジニアがわずか2週間で実装した対話型分析の裏側
アイウェア業界を牽引するJINSが、Snowflakeでデータ基盤を刷新。8種のスプレッドシートが乱立する状況を打破し、信頼できる唯一の情報源（SSoT）を確立しました。特筆すべきは、非エンジニアがわずか2週間で対話型AIエージェントを開発した点です。現場の分析ノウハウを移植し、迅速な意思決定を実現した軌跡を紹介します。
こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ
- 複数のスプレッドシートを行き来しながら売上を管理・分析しており、「なぜ売上が上がった（下がった）のか」を突き止めるのに膨大な時間がかかる
- 長年の改修で既存のデータ基盤が複雑になり、ロジックが散らばってサイロ化している。担当者が退職し、中身がブラックボックスになっている
- AI活用が当たり前になる時代に向けて、信頼できる唯一の情報源（SSoT）となるデータ基盤をつくりたい
- 会議で経営層から想定外の質問が出ても、その場でデータを確認できず「持ち帰って確認します」となってしまう
- 現場のベテランが持つ分析ノウハウや暗黙知を、エンジニアに頼らずにAIで仕組み化し、すばやく改善を回したい
この事例資料で学べるポイント
- 基盤刷新とAI開発を並行推進し信頼性を確保
- 非エンジニアがCortex Agentsで分析エージェントの短期間開発を実現
- 誰もがデータに基づき最適な意思決定ができる組織への進化を目指す
PDF版をダウンロード