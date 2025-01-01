パナソニック コネクトがまず行ったのは、各事業部のWebページやデジタル広告の実績データを手動で収集し、事業部を横断してデータを閲覧できる共通のBIダッシュボードの構築だった。それにより、事業部間のデータ活用の格差や重複業務の解消に一定の役割を果たしたが、部門データ収集の更新頻度が月1回に限られるなど、手作業による対応には限界があった。

「次に取り組んだのは、マーケティングオートメーション(MA)ツールのMarketoのデータのBIダッシュボード化でした。当社はMarketoを全社導入しており、獲得リードを一元管理し、メール配信などの施策を行っています。従来のように手動で月1回データ更新を行っていては、施策のPDCAを行うスピード感に間に合いません。そこで私たちはMarketoのデータを自動的に蓄積する新たな仕組みを構築することにしました」(岩本氏)

その基盤として同社が採用したのがSnowflakeだった。選定の中心的な役割を担ったIT・デジタル推進本部 データアーキテクトマネージャーの渡邉 勇太氏はその理由をこう説明する。

「2021年5月に岩本さんから相談を受けた際、コネクト全社で共通の(1つの)データ基盤(DWH)が必要であるという要望をいただきました。データ活用を成功させる上でデータ基盤は重要成功要因の一つと定義していましたので、すぐに具体的な検討を開始しました。データ基盤の大事な要件として、1運用負荷が低いこと、2スキルレベルを問わず誰もが使えるデータ基盤であること、3当社のネットワークポリシーに合うように標準的なプロトコル(HTTPS)で通信ができること、4コネクト標準の BIツールであるPower BIやTableauとの組み合わせが容易であることと定義しました。それらを要件の軸として、上市されている主要なクラウドデータ基盤を比較検討した上で、特に使いやすさを高く評価してSnowflakeを選択しました」

メール開封状況など、リアルタイムでMarketoが収集するデータを1日1回、Fivetranを介してSnowflakeに集約し、扱いやすい形へと一次加工を行なった上でTableau Cloudにデータを抽出。各事業部門のマーケティング担当者がブラウザ上で最新データの閲覧を可能にすることが新データ基盤の基本的な仕組みとなる。またマーケティング担当者が見ておくべき情報を6種類のダッシュボードに整理して提供することで、誰もが確実に必要なデータにアクセスできる環境を整えた点も注目すべきポイントだ。

顧客の反応がリアルタイムで把握できる環境の実現は、岩本氏が当初から目指してきた事業部間のマーケティング施策共有にもつながった。

「ダッシュボードの作成に合わせて、各事業部のマーケティングKPIの統一化も行ったことで、各事業部が行う施策が同じ物差しで比較できるようになりました。それは社内のより優れた取り組みに目を向ける意識改革にも確実につながっています」(岩本氏)