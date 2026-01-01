アイシン高丘はSnowflakeを活用した基盤「HOKORA」を構築し 、2カ月で約400のパイプライン内製化を実現しました。オンプレミスの制約を解消して迅速な意思決定を可能にし 、dbtや人材教育を通じデータ文化を醸成。今後はAIエージェントによる業務省力化も見据えています。

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ