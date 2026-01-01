カスタマーストーリー
アイシン高丘のSnowflake導入活用事例
誰もが同じデータに基づき、判断するための基盤をパイプライン構築を内製化する仕組みと共に実現。一層のデータ利活用に向け、社内文化醸成に取り組む
アイシン高丘はSnowflakeを活用した基盤「HOKORA」を構築し 、2カ月で約400のパイプライン内製化を実現しました。オンプレミスの制約を解消して迅速な意思決定を可能にし 、dbtや人材教育を通じデータ文化を醸成。今後はAIエージェントによる業務省力化も見据えています。
こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ
- オンプレミスのデータベースにデータが分散しており、本番システムへの影響を気にせずにデータへアクセス・活用できる環境がない
- 業界の大変革期のなかで、業務の効率化だけでなく、データに基づくすばやい経営判断ができる体制が求められている
- カーボンフットプリント管理のように、高度化する顧客の要望に柔軟に対応できるデータ基盤が必要になっている
- データパイプラインを都度外注するとコストと時間がかかるため、小さく始めて自社で構築・運用できるようにしたい
- 既存のSQLスキルを生かしつつ、データ人材の育成と全社的なデータドリブン文化の醸成を進めたい
この事例資料で学べるポイント
- データプラットフォームによる全社データの一元化
- パイプライン内製化によるスムーズな分析ニーズ対応
- 独自教育プログラムによる文化醸成の推進
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