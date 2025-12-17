Honeycomb Mapsは、企業が位置データを可視化して行動する方法を変革し、チームがSnowflakeデータを使用して強力なデータドリブンな地図ダッシュボードを構築し、共有できるようにします。この企業は、大規模で豊富な地理空間データセットを扱う場合、既存のビジネスインテリジェンス（BI）ツールのマッピング機能が限定的で、しばしば苛立ちを引き起こすという大きなペインポイントに取り組んでいます。今号のStartup Spotlightでは、Honeycomb Mapsの創業者であるCarston Hernke氏が、Snowflakeを基盤とした会社の設立を決断した理由をご紹介します。

実際の運用の問題を解決する

Hernke氏は、同社がインスピレーションを得たのは、大手のシェアリングモビリティプロバイダー（e-bikeやスクーターのレンタル）で業務を最適化していた前職からだと強調しました。Hernke氏のチームは、車両のGPSユニットやユーザーアプリのアクティビティから膨大な量の地理空間データを収集していました。これらはすべてSnowflakeテーブルに保存されていました。

オペレーションチームは、人々がライドを求めている場所と実際に展開されている場所を比較するために、需要と供給のヒートマップを切実に必要としていました。しかし、既存のBIツールでは、約500個のポイントや州レベルのマップしか表示できず、ローカル運用には不十分でした。

チームは、SSOで保護された共有可能な最新の詳細なマップ上ですべてのデータを簡単に閲覧できるツールを必要としていました。Hernke氏は、同社がテストした既存のマッピングツールはどれも、統合された直感的なソリューションを手頃な価格で大規模に提供できなかったため、「私はHoneycomb Mapsを構築しました」と述べています。

データの新たな次元：財務パフォーマンスと場所の結び付き

Honeycomb Mapsは、財務メトリクス（収益、コスト、利益）と運用メトリクス（フリート可用性、配送障害）をマップ上の特定の領域に結び付けます。この分析は多くの場合、H3六角形グリッドシステムによって支えられています。それは同社社名の由来でもあります。

企業は、六角形のセルごとに損益計算書をマップ上に作成することで、「このエリアはどのくらいの収益を生み出しているか？コストはどれくらいか、収益性はどうか？」という質問を投げかけることができます。フードデリバリー事業では、この分析によって最も収益性の高い領域を特定し、的を絞ったマーケティング戦略が可能になります。表示される運用メトリクスは、さまざまなタイプのビジネスに合わせてカスタマイズできます。モビリティ企業は平均待ち時間を、ロジスティクス企業は再配送を必要とする配送の失敗回数を見ることができます。Hernke氏は、この種の詳細な視覚分析は以前は行われていなかったと指摘しています。これらのメトリクスをマップに載せることで、「意思決定者にとって目に見えるものとなり、すぐに『何が起きているのか』とわかるようになります」

Snowflakeのお客様の多くは、顧客の住所、車両の場所、販売地域など、豊富なロケーションデータをすでに有していますが、多くの場合、そのデータは使用されていません。これまで、マップ・ダッシュボードの構築には複雑なツールやGISの専門家のサポートが必要でした。Honeycomb Mapsは、統合や独立したGISチームなしに、ビジネスチームが自身のデータとメトリクスでマップを構築することを可能にし、こうした摩擦を取り除きます。インタラクティブなマップでビジネスパフォーマンスを確認でき、Snowflakeユーザーなら誰でもそれらに瞬時で簡単にアクセスできます。

SNOWFLAKE上での構築円滑なエンタープライズ導入

場所データは多くの場合、個人を特定できる非常に機密性の高いものです。Honeycomb Mapsの創業当初、Hernke氏が最初に克服すべき課題の一つは、既存のSnowflake環境内でいかに新規エンタープライズ顧客のデータを安全かつ効率的なオンボーディングし扱うかでした。

Snowflakeネイティブアプリフレームワーク上での構築が、画期的なソリューションを生み出した：

セキュリティと統合： Honeycomb Mapsは、アプリケーションをお客様のデータのある場所に移動することで、複雑なETLパイプラインやSSO設定の必要性を回避し、お客様データが失われる可能性を低減します。Honeycomb Mapsのアプリは、自前のインフラストラクチャに顧客データを保存するのではなく、顧客のSnowflake環境内で実行され、Snowflakeに備わっているセキュリティとガバナンスの機能を活用できます。

Honeycomb Mapsは、アプリケーションをお客様のデータのある場所に移動することで、複雑なETLパイプラインやSSO設定の必要性を回避し、お客様データが失われる可能性を低減します。Honeycomb Mapsのアプリは、自前のインフラストラクチャに顧客データを保存するのではなく、顧客のSnowflake環境内で実行され、Snowflakeに備わっているセキュリティとガバナンスの機能を活用できます。 時間を価値に： 大きなメリットの１つは、顧客の「ファーストマップ」へのオンボーディングに必要な時間とリソースの大幅な削減です。つまり、チームはID、SSO、データ転送などの日常的なエンタープライズ要件に費やす時間を減らし、見込み顧客との実際のビジネス問題の議論により多くの時間を割くことができます。

大きなメリットの１つは、顧客の「ファーストマップ」へのオンボーディングに必要な時間とリソースの大幅な削減です。つまり、チームはID、SSO、データ転送などの日常的なエンタープライズ要件に費やす時間を減らし、見込み顧客との実際のビジネス問題の議論により多くの時間を割くことができます。 資本効率：Honeycomb Mapsは効率的なチームです。Snowflakeネイティブアプリフレームワークにより、データベース管理やSSO統合などの基本的な機能の実装ではなく、コアプロダクトである地理空間の可視化に時間とリソースを集中できるようになりました。この効率化により、2024年第4四半期までに最初のバージョンを大企業のお客様の手に渡すことができ、製品改善サイクルが加速しました。

Honeycomb Mapsアーキテクチャの技術的詳細

Honeycomb Mapsは、高パフォーマンスの可視化に焦点を当てたセキュアなエンタープライズグレードのアプリケーションを提供することで、BIマッピングが限定的であるという技術的な問題を解決します。

既存のBIツールのマップは、ユーザーがズームインまたはフィルターを適用するたびにデータベースにリクエストを送信します。データベースにクエリを実行し、ユーザーにデータを送り返すと、数秒の遅延が生じ、アプリケーションが遅くて応答しないと感じる。「この設計は、今日のBIツールのマップが制限される理由の一つでもあります。マップは、詳細なポイントレベルのデータではなく、少数の集約メトリクスをチャートに表示するように設計されています」と、Hernke氏は説明します。

Honeycomb Mapsの動作は異なります。WebAssemblyなどの新しいウェブテクノロジーを使用して、データをデバイス上で直接集約し、レンダリングします。これにより、すべてのインタラクションでサーバーへのラウンドトリップに依存することなく「バッテリースムーズ体験」が実現します。また、データベースに対する要求も大幅に軽減されるため、何千ものユーザーが低コストでスケーラビリティを確保できます。