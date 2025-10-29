Snowflakeは、お客様のデータプラットフォームを「簡単」「つながる」「信頼できる」ものにすることにコミットしています。これにより、お客様はイノベーションの限界を自信を持って押し広げ、AIを活用したジャーニーを加速させることができます。常に時代の先端を行くために、私たちは「セキュリティの新着情報」ブログ記事をシリーズで開始できることを嬉しく思います。

セキュリティ脅威は常に進化しています。また、Snowflakeは、セキュアバイデザインの原則を通じてお客様のセキュリティ態勢を積極的に強化し、新たな脅威からの保護に役立つ多層防御機能に投資しています。Snowflakeは、最先端のAIを活用することで、お客様の環境における脆弱性の迅速な検知とリスクの軽減を可能にする、シンプルでスマートなセキュリティ体験の提供に取り組んでいます。

過去6か月間、私たちは機能の提供だけでなく、セキュリティ態勢の改善においても大きな進歩を遂げました。

アカウント保護のために多要素認証（MFA）を導入するお客様が大幅に増加しています。その結果、ウェブからパートナーとの統合まで、あらゆる体験において、より人間に近いユーザーが、パスキー、認証コード、シングルサインオンなどの強力な認証方式によって保護されるようになりました。MFA方式では、パスキーが2番目に多く利用されています。

悪意のあるIPからの保護をデフォルトでロールアウトし、プロアクティブに環境を防御します。

Snowflakeと顧客のリソースやサービスとの間のプライベート接続は、Snowflake全体で標準となりつつあります。これにより、製品のあらゆる分野およびクラウドサービスプロバイダー全体で、潜在的な顧客のユースケースの約80%をサポートし、AWSおよびAzureにおけるPrivateLinkの一般提供されているすべてのユースケースを網羅します。

Trust Centerは、お客様がセキュリティ態勢を把握するための重要な目的地となりつつあり、顧客数は5倍以上に増加しています。

Snowflakeのチームは、防御の強化に役立つ20種類の新たな多層防御機能を提供しました。

ここからは、新機能の詳細と、新機能によってセキュリティ態勢がさらに強化され、自信を持ってAIジャーニーをイノベーションして加速できるようになる仕組みについて掘り下げていきましょう。

データとAIのためのプロアクティブな組み込みのセキュリティ

Snowflakeプラットフォームにはセキュリティが組み込まれているため、お客様はビジネス成果の実現に集中できます。過去6か月間、私たちは以下を実現しました。

さまざまなクラウドで動作する拡張可能なデータセキュリティプラットフォーム

Snowflakeプラットフォームは、複数のクラウドにわたってシームレスに機能するセキュリティ制御を提供します。オープンスタンダードを基盤とした相互運用が可能で、データセキュリティの接続と管理を一元化します。過去6か月間、私たちは以下を実現しました。

PrivateLinkの広範なサポート： Snowflakeは、よりセキュアな接続性を推進する一環として、StreamlitからSnowflakeネイティブアプリまで、すべての製品にわたってプライベートリンク接続のカバレッジを拡大し、インターネットに露出することなくデータを保護しています。新たにGCP Apache Iceberg™テーブル、GCPマネージドストレージバケット、AWS KMS、Azure Key Vault、AWSクロスリージョンSaaSパートナー接続のサポートが追加されたことで、規制の厳しい業界のお客様は機密性の高いワークロードを自信を持って実行できます。さらに、PrivateLinkのみのアクセスでは、公開URLは完全にブロックされるため、DNS攻撃に対する保護が強化されます。詳細についてはこちらをご覧ください。

サービスのための秘密の強力な認証： ワークロードIDフェデレーション（WIF）を使用すると、サービスの認証情報から完全に離れ、認証情報管理のオーバーヘッドを排除しながらセキュリティを改善できます。WIFは、サポートされているすべてのクラウドプロバイダー（AWS、Azure、GCP）とOIDCをサポートするクライアント（Kubernetesなど）で利用できます。詳細についてはこちらをご覧ください。

パスキー：Snowflakeは、フィッシングに強い最新の認証方式としてパスキーをサポートしています。パスキーは、デバイスにリンクされたセキュアな暗号化クレデンシャルを使用して、生体認証またはデバイスPINによる迅速かつ安全なサインインを実現します。これにより、ユーザーはSnowflakeに簡単にアクセスできるようになり、認証情報ベースの攻撃に対しても強力に保護できます。詳細についてはこちらをご覧ください。

エンタープライズクラスの多層防御

Snowflakeの製品チームとエンジニアリングチームは、新たな脅威パターン、業界標準、お客様のフィードバックに基づいて常に新しい機能を追加し、お客様が多層防御を実現するための選択肢を増やしています。