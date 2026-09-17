AIを導入する際、企業の経営幹部は皆、同じ根本的なジレンマに直面します。それは、チームにイノベーションの自由を与える一方で、単一の暴走プロセスが莫大なAIコストをもたらさないようにするにはどうすればよいかということです。

AIへのアクセスが制限されていない場合、1人の開発者がエージェントループをトリガーしたり、アナリストが100万行のテーブルに対して最適化されていないプロンプトを実行したりするだけで、部門の月間予算がたった1日の午後で予期せず枯渇する可能性があります。承認された少数のユーザーグループにアクセスを制限するという従来の解決策は、利益を保護するものの、ビジネスの変革を停滞させる可能性があります。

Snowflakeで一般提供されたユーザー単位のクォータは、このトレードオフを解消するように設計されています。

企業が財務リスクとイノベーションの遅れのどちらかを選択する代わりに、ユーザー単位のクォータは、自動化された個人レベルの支出ガードレールを提供します。すべてのユーザーが必要なアクセス権を得る一方で、財務チームとプラットフォームチームは、コストが予測可能で、制御され、スケーラブルに保たれるという確信を得ることができます。