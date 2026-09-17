AIを導入する際、企業の経営幹部は皆、同じ根本的なジレンマに直面します。それは、チームにイノベーションの自由を与える一方で、単一の暴走プロセスが莫大なAIコストをもたらさないようにするにはどうすればよいかということです。
AIへのアクセスが制限されていない場合、1人の開発者がエージェントループをトリガーしたり、アナリストが100万行のテーブルに対して最適化されていないプロンプトを実行したりするだけで、部門の月間予算がたった1日の午後で予期せず枯渇する可能性があります。承認された少数のユーザーグループにアクセスを制限するという従来の解決策は、利益を保護するものの、ビジネスの変革を停滞させる可能性があります。
Snowflakeで一般提供されたユーザー単位のクォータは、このトレードオフを解消するように設計されています。
企業が財務リスクとイノベーションの遅れのどちらかを選択する代わりに、ユーザー単位のクォータは、自動化された個人レベルの支出ガードレールを提供します。すべてのユーザーが必要なアクセス権を得る一方で、財務チームとプラットフォームチームは、コストが予測可能で、制御され、スケーラブルに保たれるという確信を得ることができます。
ユーザー単位のクォータがもたらすビジネスへの影響
従来のコスト制御（チームの総予算など）は、部門全体またはウェアハウス全体の総支出を監視します。マクロレベルの追跡には有効ですが、総予算には重大な盲点があります。チームが予算を超過したことはわかりますが、請求書が届くまで、誰がなぜ超過したのかはわかりません。
ユーザー単位のクォータは、このモデルを事後対応型の追跡からプロアクティブな保護へと転換します。
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運用面
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ユーザー単位のクォータ導入前
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ユーザー単位のクォータ導入後（一般提供）
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財務リスク
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1つの暴走したスクリプトやプロンプトが、チームの月間予算全体を枯渇させます。
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詳細な日次および月次の制限により、超過を分離して制限します。
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アクセスモデル
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予期せぬコストを防ぐため、アクセスは一部のパワーユーザーに制限されます。
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ユニバーサルなセルフサービスにより、組織全体でアクセスを提供します。
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管理負担
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コストの急増後、FinOpsはユーザーの特定に何時間も費やします。
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自動化されたブロックの適用とユーザー通知により、管理が容易になります。
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ユーザー体験
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アクセスが手動で取り消されるまで、ユーザーには状況がわかりません。
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プロアクティブなアラートにより、制限に達する前にユーザーに自己修正を促します。
ブロックの適用による利益の保護
AIを安全に拡張するための重要な要素はブロックの適用です。これにより、使用量が過負荷ポイントに達したときに、クォータが自動化された「サーキットブレーカー」として機能します。これにより、以下のことが可能になります。
ターゲットを絞った封じ込め：ユーザーが管理対象のAIサービスで日次または月次の制限に達した場合、その特定のサービスへのアクセスは次のサイクルまで自動的に一時停止されます。
巻き添え被害の制限：1人のユーザーのAIアクセスを制限しても、標準のウェアハウスコンピュートが中断されたり、チームの他のメンバーに影響を与えたりすることはありません。新しいサイクルが始まるとアクセスは自動的に解除され、手動でのITサポートチケットは必要ありません。
迅速な適用：実行中のリクエストやクエリを含め、ユーザーの支出に対する追跡は数分で行われるため、超過支出をタイムリーに把握できます。
組織全体のあらゆるユーザーペルソナに合わせた価値の提供
ユーザー単位のクォータは、ビジネスのあらゆる階層に価値をもたらします。
- CFOおよびFinOpsリーダー向け：ほぼ確実な予算の予測可能性を獲得します。日次制限（単日の突発的な異常を捕捉するため）と月次上限を組み合わせることで、個人の異常値が高度な財務目標を危険にさらすのを防ぎます。
- プラットフォームおよびエンタープライズIT向け：大規模でシームレスな管理を実現します。クォータはSnowflakeのユーザータグを活用し、これらのタグはSCIM IDプロバイダー（Microsoft Entra IDやOktaなど）とシームレスに統合されるため、ユーザーがSnowflakeにオンボーディングされる際にタグを自動的に適用できます。クォータの管理には、管理者はSQL、Snowsight UI、またはSnowflake CoCoを使用でき、好みの管理方法を選択できます。
- ビジネスアナリストおよび開発者向け：心理的なセキュリティを確保します。エンジニアやビジネスチームは、偶発的な過剰支出を防ぐ明確な個人のセーフティネットがあることを理解した上で、Cortex AI関数、Cortex Agents、Snowflake CoCo、Snowflake CoWorkを自由に試すことができます。
コンピュートおよびAIドメイン全体での包括的な柔軟性
ユーザー単位のクォータは、プラットフォームのコンピュートサービスとAIサービスの両方にわたって詳細なカバレッジを提供し、組織が特定のリスクプロファイルに基づいて制限を調整できるようにします。たとえば、クォータは以下のサービスをカバーします。
ウェアハウスコンピュート：クエリ実行クレジットを個人レベルで追跡します。
Cortex AI関数：Snowflake Cortex AIのSQL関数（AI_COMPLETE、AI_SUMMARIZE、AI_TRANSLATEなど）を管理します。
Cortex AgentsおよびCoWork：エージェントのワークフローやコラボレーションビジネスツール全体で使用される運用クレジットを制御します。
Snowflake CoCo：Snowsight UI、CLI、デスクトップ環境全体で開発者アシスタントのクレジット使用量を管理します。
プラットフォームのコンピュート機能とAI機能は異なるクレジット構造を使用するため、制限は個別に設定されます。標準的な日次クエリには十分な制限を設けつつ、高速なAI関数には保守的な上限を設定できます。
クォータによるFinOpsスタックの補完
ユーザー単位のクォータは、Snowflake内の包括的で多層的なコストガバナンスフレームワークの一部であり、以下が含まれます。
Snowflake Budgets：チーム、プロジェクト、コストセンター全体でマクロレベルの可視性と集計追跡を提供します。
ユーザー単位のクォータ：ミクロレベルの適用と個別のガードレールを提供し、異常な支出を防ぎます。
Snowflake CoCo（コストインテリジェンススキル）：管理者はSQLを記述する代わりに、対話型の自然言語を使用してクォータをクエリ、設定、管理できます。
Snowsight：管理者はシンプルなユーザーインターフェイスのワークフローを使用してクォータを設定および管理できます。
SQL：管理者はSQLを使用するか、ワークフローやスクリプトを作成して、クォータの作成と管理プロセスを自動化するオプションを選択できます。
ユーザー単位のクォータによるAIロールアウトの加速
コスト制御はイノベーションのブレーキになるべきではなく、迅速な実行を可能にする基盤であるべきです。ユーザー単位のクォータにより、企業のリーダーは、ユーザーが自動化された支出ガードレールによって保護されていると確信して、AIアクセスを普遍的に拡大できます。詳しくはこちら：
構成の詳細については、ユーザー単位のクォータのドキュメントを確認する
管理者の権限を設定するには、コスト管理のアクセス制御を確認する
Snowsightを開くか、SQLを使用するか、Snowflake CoCoに依頼して、最初のセーフティネットクォータを数分で設定する