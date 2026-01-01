Snowflake Horizonの新たなイノベーションを発表

Snowflake Horizonは、コンプライアンス、事業継続性、データ品質モニタリング、系統の機能により、お客様のデータを保護、監査します。Snowflakeは数多くのコンプライアンス認証を取得しており、今後も追加し続けます。Snowflakeは最近、イギリスのCyber Essentials Plus（CE+）、米国連邦捜査局（FBI）のCriminal Justice Information Services（CJIS）セキュリティポリシー、米国内国歳入庁（IRS）の公告1075 Tax Information Security Guidelines、韓国金融安全保障研究所（K-FSI）による評価においてコンプライアンスを獲得しました。また、AWS GovCloudについて、StateRAMP認定のHighレベル、米国国防総省影響レベル4（DoD IL4）暫定認証を取得しました。これらは、特に官公庁・公的機関のお客様に対し、最高クラスのセキュリティとプライバシー保証を提供するというSnowflakeのコミットメントを改めて強調するものです。

組織全体のデータ品質の低下について効果的にモニタリングと報告を行うために、お客様は新しいデータ品質モニタリング機能（プライベートプレビュー中）を使用して、すぐに使えるシステムメトリクスにアクセスできます。カスタムメトリクスを作成することも可能です。さらに、データの品質を自動的に測定する頻度を定義できます。また、アラートを構成して品質のしきい値を超えた場合にメール通知を受信できます。

Snowflakeは、オブジェクトの上流と下流の系統を俯瞰できる、新しいデータ系統UI（プライベートプレビュー中）の提供も開始します。この新しいユーザーインターフェースにより、お客様は上流で生じた変更が下流のオブジェクトにどのような影響を与えるかを簡単に確認できます。さらにガバナーは、個人を特定できる情報を含むすべての下流列を保護するために、タグとポリシーを伝播する一括アクションを実行できます。