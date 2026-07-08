ウェアハウスのクレジットの急増を説明するのは簡単です。しかし、AIの請求額についてはそうはいきません。

1つのSnowflake Cortex Agent™が、複数のデータセットにまたがって一連の推論ステップを実行することがあります。1つのプロンプトが数千のトークンをトリガーする可能性もあります。また、従来のインフラストラクチャとは異なり、多くのAIワークロードは本質的に探索的です。

そのため、FinOpsチームは新たな課題に直面しています。それは、出力と同様にコストも動的に変動することが多いシステムをガバナンスすることです。チームは、次の2つの問題を同時に解決することを迫られています。

AIを活用したFinOpsの改善

AIの支出自体のガバナンス

Snowflakeでは、AIドリブンなワークロードに対応するためだけでなく、AI自体をコストガバナンスをよりスマートかつ迅速にし、誰もが利用できるようにするためのメカニズムとして活用するために、コスト管理を根本から見直してきました。本記事では、コスト管理ツールにAIを組み込んでより強力なものにすることと、AI投資を適切に管理するために必要なガバナンスのプリミティブを提供することの、両方のアプローチについて解説します。

FinOpsの課題の複雑化と緊急性の高まり

FinOps Foundationの「State of FinOps 2026 Report」は、ある事実を明確に示しています。それは、AIがFinOpsの最重要課題になったということです。同レポートによると、今後12か月間において、チームの将来を見据えた優先事項の第1位はAI向けFinOpsとなっています。AIのコスト管理は、組織が構築を目指す最も重要なスキルセットとなっており、現在、FinOpsチームの98%がAIの支出を管理しており、2年前のわずか31%から急増しています。AIは、単一のプロダクトサイクルの間に、新たな懸念事項からFinOpsの普遍的な責任へと変化しました。

これを困難にしているのは、AIの支出額の大きさだけでなく、その性質にあります。同レポートでは、実務担当者が最も頻繁に直面する3つの課題が挙げられています。

AIコストの可視性（価格モデルが多岐にわたるため）

ビジネスユニットへのコストの割り当て（従来のインフラストラクチャよりも困難）

ROIの判断（投資が探索的であることが多いため）

さらに、「State of FinOps 2026 Report」で最も要望の多かったツールの機能は、トークン、LLMリクエスト、GPU使用率などのAIの支出の詳細なモニタリングです。ある実務担当者は次のように述べています。「チームは、より多様なプロジェクトにわたるAI支出管理の複雑さと、市場投入期間を遅らせる可能性のあるAI利用制限を回避するという指示との間で、バランスを取る必要があります」

FinOps Foundationは、これをAIを活用してFinOpsの生産性と効率を向上させ、AIの支出を管理するという二重の課題として位置付けています。この二面性こそ、Snowflakeが構築を目指してきたものです。

パート 1：コスト管理に組み込まれたAI

FinOpsにおいて最も一般的な失敗の要因は、データを理解するための時間が不足していることです。エンジニアはACCOUNT_USAGEに対してクエリを記述でき、財務リーダーは毎月の請求書を確認できます。しかし、その中間にいる誰も、先週の支出が30%増加した理由、原因となっているウェアハウス、そしてその対処法を迅速に理解するためのコンテキストを持っていません。

この問題に対処するため、SnowflakeはAI駆動のコーディングエージェントであるSnowflake CoCo™を、コスト管理エクスペリエンスに直接組み込んでいます。

Cost Intelligenceスキルによる自然言語でのコスト分析

CoCoには、コスト管理をSQLタスクから会話へと変革する、専用のCost Intelligenceスキルが含まれています。次のように、コストに関する質問をすることができます。

「水曜日にコンピュートの支出が急増したのはなぜですか」

「今月、ウェアハウスのクレジットを最も消費しているユーザーは誰ですか」

「コストが最も高い上位5つのウェアハウスと、過去6か月のコストの傾向を示してください」

「今月の予算の消化状況はどうなっていますか」

CoCoは説明付きで回答を返し、基礎となるデータを提示し、追加の質問に対してもコンテキストを維持します。ウェアハウスのアクティビティ、クエリのパターン、ユーザーの行動、コストの属性を関連付けます。これは、これまでACCOUNT_USAGEスキーマに関する深い知識を持つデータアナリストでなければできなかった作業です。

このスキルは、Snowsight UI™とSnowflake CoCo CLIまたはDesktopの両方で利用できます。つまり、ターミナルを使用するプラットフォームエンジニアであっても、ブラウザを使用するFinOpsアナリストであっても、同じ自然言語インターフェイスにアクセスできます。

自己説明型の異常検知

組み込みのCost Anomaly機能を使用して、Snowflakeアカウントのコストの異常を検知できますが、異常が発生したことを知るだけでは問題の半分しか解決していません。異常が発生した理由の特定は、これまでチームがウェアハウスの履歴、クエリログ、ユーザーアクティビティの関連付けに何時間も費やし、行き詰まっていた課題でした。

コスト管理UIにCoCoが組み込まれたことで、支出チャート上の異常をハイライトし、「explain」をクリックするだけで詳細を確認できるようになりました。CoCoは異常を調査し、ウェアハウスのアクティビティと関連付け、関与するユーザーやワークロードを特定して、多くの場合、数秒以内にわかりやすい言葉で説明を返します。

アクションを重視して再設計されたアカウント概要

Snowflake Summit 2026で一般提供が発表された、Snowsightの更新されたコスト管理のアカウント概要は、レポーティングダッシュボードとしてではなく、統合されたコストコマンドセンターとして設計されています。単一のページから、予算の健全性、未解決の異常、ウェアハウスの割り当て状況、サービスタイプ別のクレジットの内訳をすべて一目で確認できます。すべてのインサイトはアクションに結びついています。異常の調査が必要な場合は、ワンクリックでCoCoを利用できます。ウェアハウスがコストセンターに割り当てられていない場合は、CoCoを活用してタグ付け計画を立てることができます。目標は、問題の発見から解決までの距離を縮めることです。