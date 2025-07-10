Decodificare l’impatto dell’AI sul marketing con Scott Brinker

L’AI sta rivoluzionando il panorama del marketing. Abbiamo fatto notevoli progressi dalle sue applicazioni fondamentali nei chatbot, nell’analisi predittiva e nei motori di raccomandazione. Oggi le aziende possono utilizzare assistenti AI per la programmazione e piattaforme no-code di nuova generazione per creare applicazioni personalizzate perfettamente allineate alle specifiche esigenze operative ed esperienziali. I leader possono utilizzare l’AI per migliorare le proprie strategie di marketing, semplificare le operazioni e fornire esperienze personalizzate. Gli esperti di marketing possono utilizzare l’AI per creare contenuti e insight analitici self-service.

Ma nonostante la drastica evoluzione, l’adozione dell’AI nel marketing è ancora in fase sperimentale e nelle prime fasi di produzione. Questo offre opportunità immense ma crea anche sfide per gli esperti di marketing. I marketer devono comprendere le implicazioni dell’AI per la strategia, la leadership e le operazioni per sfruttarla in modo efficace, e i leader MarTech devono integrare queste capacità nei loro stack esistenti per rimanere competitivi.

Florian Delval, Product Marketing Lead di Snowflake, ha parlato con Scott Brinker, Editor di chiefmartec.com, di come i leader del marketing possono cogliere questo valore e rimanere competitivi mentre affrontano le sfide che derivano dalla rapida evoluzione dell’AI e dall’adozione del settore. Nel recente webinar “Decoding AI’s Org-Wide Marketing Impact”, Scott parla di diversi usi e impatti dell’AI, dalla strategia dati agli stack tecnologici e alla produttività creativa.

Flussi di lavoro di marketing autonomi con l’AI

Gli assistenti AI come ChatGPT, Gemini e Claude hanno un impatto significativo sui flussi di lavoro di marketing e portano a operazioni più autonome, tra cui creazione di contenuti, analisi dei dati e interazione con i clienti. “È incredibile quanta adozione abbiano effettivamente raggiunto in così poco tempo”, afferma Scott. “È la stragrande maggioranza degli esperti di marketing a dire ‘Sì, usiamo questi assistenti nel nostro marketing normale’”.

Questa automazione velocizza il processo di marketing e consente ai team di concentrarsi sulle iniziative strategiche. Ad esempio, gli assistenti AI generano le bozze iniziali del marketing copy, riassumono i report o segmentano i dati dei clienti, liberando tempo per gli esperti di marketing.

Tuttavia, un grafico tratto dal report “State of Martech” di marzo 2025 che distribuisce la diffusione approssimativa dell’adozione delle tecnologie AI da parte degli esperti di marketing — dagli early adopter ai ritardatari che ancora non conoscono l’AI — mostra un abisso tra la grande maggioranza che utilizza assistenti AI e gli utenti e gli innovatori più avanzati che utilizzano flussi di lavoro agentici e agenti AI. Questo evidenzia l’opportunità per i leader di marketing di passare a posizioni più competitive andando oltre gli assistenti AI e implementando agenti e flussi di lavoro autonomi.