Snowflake annonce une IA de pointe pour parler à vos données, personnaliser en toute sécurité les LLM et rationaliser les opérations des modèles

L’IA générative offre aux entreprises la possibilité d’extraire des informations à grande échelle à partir de sources de données non structurées, telles que des documents, des avis clients et des images. Elle offre également l’opportunité de réimaginer chaque interaction des clients et collaborateurs avec les données via des applications conversationnelles. Ces opportunités s’accompagnent également de défis pour les équipes data et IA, qui doivent privilégier la sécurité et la confidentialité des données tout en déployant rapidement de nouveaux cas d’usage dans toute l’entreprise.

Parallèlement, le machine learning (ML) reste précieux dans des domaines établis de l’IA prédictive, tels que les systèmes de recommandation, la prévision de la demande et la prévention des fraudes. Mais comme les besoins en infrastructure de l’IA générative diffèrent de ceux du ML, même au sein d’une même équipe, les données sont dupliquées entre les systèmes, ce qui conduit à des pipelines de données non gouvernés qui augmentent les coûts opérationnels et les risques liés aux données.

Snowflake s’engage à aider les entreprises à atteindre de nouveaux niveaux de productivité et d’informations de manière efficace, simple et fiable, que le cas d’usage utilise l’IA générative, le machine learning ou les deux.

Simple : permettez à des profils non experts techniques d’utiliser l’IA, avec des services entièrement gérés et une infrastructure qui fonctionnent, tout simplement, et sont accessibles via des interfaces avec code (SQL, Python, REST) ou sans code.

permettez à des profils non experts techniques d’utiliser l’IA, avec des services entièrement gérés et une infrastructure qui fonctionnent, tout simplement, et sont accessibles via des interfaces avec code (SQL, Python, REST) ou sans code. Efficace : rationalisez le cycle de vie du développement au déploiement grâce à des modèles et services de qualité exceptionnelle, qui s’exécutent là où se trouvent les données de votre entreprise.

rationalisez le cycle de vie du développement au déploiement grâce à des modèles et services de qualité exceptionnelle, qui s’exécutent là où se trouvent les données de votre entreprise. Fiable : rejoignez les milliers d’entreprises qui font déjà confiance aux contrôles d’accès granulaires basés sur les rôles, et étendez en toute simplicité ces contrôles et la gouvernance des données aux modèles.

L’objectif de Zoom Communications est d’être une plateforme unique qui permet aux humains de se connecter les uns aux autres sans restriction. Pour y parvenir, nous voulons donner à chacun des membres de l’équipe les moyens d’utiliser l’IA en toute sécurité pour mieux aider nos clients. Grâce à la plateforme conviviale et sécurisée de Snowflake pour l’IA générative et le machine learning, nous poursuivons la démocratisation de l’IA dans le but de transformer efficacement les données en une expérience client améliorée.

Awinash Sinha, Corporate CIO, Zoom Communications

Grâce à cette approche, chez Snowflake, nous continuons à permettre à nos clients d’intégrer l’IA dans tous les aspects de leur activité et de :