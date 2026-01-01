Generative KI (GenAI) bietet Unternehmen die Möglichkeit, umfassende Einblicke aus unstrukturierten Datenquellen wie Dokumenten, Kundenbewertungen und Bildern zu gewinnen. Sie bietet auch die Möglichkeit, jede Interaktion zwischen Kund:innen und Mitarbeitenden mit Daten neu zu gestalten, über dialogorientierte Anwendungen. Diese Chancen bringen auch Herausforderungen für Daten- und KI-Teams mit sich, die Datensicherheit und Datenschutz priorisieren und gleichzeitig schnell neue Anwendungsfälle im gesamten Unternehmen implementieren müssen.

Gleichzeitig ist maschinelles Lernen (ML) in etablierten Bereichen der prädiktiven KI wie Empfehlungssystemen, Bedarfsprognosen und Betrugsprävention nach wie vor wertvoll. Doch da sich die Infrastrukturanforderungen von generativer KI von denen von ML unterscheiden, werden Daten systemübergreifend dupliziert, was zu unkontrollierten Daten-Pipelines führt, die für zusätzliche Betriebskosten sorgen und Datenrisiken erhöhen.

Snowflake hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, weiterhin ein neues Maß an Produktivität und Erkenntnissen zu erschließen, und zwar auf eine effiziente, einfache und zuverlässige Weise, unabhängig davon, ob der Anwendungsfall generative KI, maschinelles Lernen oder beides nutzt.

Unkompliziert: Wir sorgen dafür, dass nicht nur einige wenige Fachkräfte im technischen Bereich von KI profitieren. Das tun wir, indem wir komplett verwaltete Dienste und eine Infrastruktur anbieten, die einfach funktionieren und auf die über Code- (SQL, Python, REST) oder auch über No-Code-Schnittstellen zugegriffen werden kann.

Wir sorgen dafür, dass nicht nur einige wenige Fachkräfte im technischen Bereich von KI profitieren. Das tun wir, indem wir komplett verwaltete Dienste und eine Infrastruktur anbieten, die einfach funktionieren und auf die über Code- (SQL, Python, REST) oder auch über No-Code-Schnittstellen zugegriffen werden kann. Effizient: Wir optimieren den Lebenszyklus von der Entwicklung bis zur Bereitstellung mit hochwertigen Modellen und Diensten, die neben den Unternehmensdaten laufen.

Wir optimieren den Lebenszyklus von der Entwicklung bis zur Bereitstellung mit hochwertigen Modellen und Diensten, die neben den Unternehmensdaten laufen. Bewährt: Wir erweitern Governance und detaillierte rollenbasierte Zugriffskontrollen, auf die Tausende von Unternehmen vertrauen, von Daten auf Modelle − auf unkomplizierte Weise.

„Unsere Mission bei Zoom Communications besteht darin, als eine zentrale Plattform grenzenlose menschliche Interaktionen zu ermöglichen. Hierzu wollen wir alle Mitglieder unseres Teams dabei unterstützen, KI auf sichere Weise zu verwenden, sodass wir unseren Kund:innen einen besseren Service bieten können. Indem wir die einheitliche, anwenderfreundliche und sichere Snowflake-Plattform für generative KI und maschinelles Lernen nutzen, ist es uns möglich, künstliche Intelligenz weiter zu demokratisieren, um Daten auf effiziente Weise in bessere Kundenerfahrungen zu verwandeln.“

Awinash Sinha, Corporate CIO, Zoom Communications

Mit diesem Ansatz ermöglichen wir unseren Kunden bei Snowflake auch weiterhin, KI in jeden Bereich ihres Geschäfts einzubringen und folgende Maßnahmen zu ergreifen: