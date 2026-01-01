TF1 ofrece una experiencia personalizada a 26 millones de usuarios conectados

TF1 es una cadena de televisión veterana. El año pasado hizo 50 años. Durante décadas, la empresa se dedicó a la televisión lineal tradicional, pero los hábitos de consumo están cambiando. Por eso, lanzamos una plataforma de streaming hace dos años, llamada TF1+.

Y ahora gestionamos esta transición entre el negocio lineal y el digital. El papel de nuestros equipos de datos y tecnología es encontrar el equilibrio adecuado entre ambos.

La experiencia del espectador ocupa el centro de ese equilibrio. Todo gira en torno al contenido que necesitas ver, aquel que realmente podría interesarte. Cuando ves ese contenido, los anuncios dirigidos mejoran tu experiencia general.

La escala de la plataforma de TF1 convierte este objetivo en un reto considerable. Tenemos 26 millones de usuarios diarios conectados en la plataforma. Es fundamental tener un ecosistema central de datos para segmentar y promover contenido, interactuar con la audiencia y automatizar el marketing.

Antes de Snowflake, no existía una visión unificada de este tipo; cada equipo tenía sus propias herramientas y conjuntos de datos. No teníamos una visión 360 unificada y centralizada de nuestros usuarios y su comportamiento. Eso dificultaba mucho tomar decisiones orientadas al negocio. Por tanto, trabajamos junto a los equipos para establecer Snowflake como nuestra única fuente de verdad. Ahora que usamos Snowflake como núcleo central de nuestros datos, estos son muy limpios, están bien estructurados y son coherentes en toda la organización.

La plataforma también ha abierto la puerta a un nuevo tipo de colaboración. Con Snowflake, TF1 puede colaborar con grandes partners como Netflix. Había una cuestión de seguridad entre dos grandes actores con todo el escrutinio necesario. Las capacidades de colaboración de datos de Snowflake lo hicieron posible y, al mismo tiempo, permitieron gestionar los requisitos de cumplimiento de ambas partes. El resultado: insights obtenidos mucho más rápido, una mejor focalización y una ingesta de datos más eficiente, con la tranquilidad de contar con una gobernanza de datos adecuada. También construimos nuestro primer ecosistema de agentes de IA gracias a Snowflake Intelligence.

Lo creamos en nueve días. Eso es un récord mundial aplastante. El 100 % de nuestro equipo de negocio digital ahora usa este agente de IA para su estrategia publicitaria y próximas activaciones de campañas.

El aumento de la productividad en la elaboración de informes ha sido igual de llamativo. Elaborar un informe de una campaña por parte de un analista de datos sénior llevaba cinco días; y ahora lleva tres minutos. Además, los beneficios económicos se han ido acumulando con el tiempo. Por ejemplo, el coste de la ingesta de datos se redujo a una sexta parte, no por ninguna iniciativa de TF1, sino porque Snowflake mejoró su producto y ese ahorro repercutió directamente en el cliente.

En un entorno tecnológico y de IA que avanza a este ritmo, canalizar todas las fuentes de datos a través de una única plataforma permite a TF1 avanzar más rápido y ser más eficaz en todas las áreas del negocio.