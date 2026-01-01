Uniper: Data First für bessere Entscheidungen und KI-Innovation
Mit Snowflake hat Uniper wichtige Datenquellen zentralisiert, die Time-to-Insight verkürzt und eine starke Grundlage für eine intelligente, KI-gestützte Entscheidungsfindung geschaffen.
BrancheEnergie
StandortDüsseldorf, Deutschland
Konsistente Performance in einer volatilen Energiewirtschaft
Seit 1879 verlässt sich die Gesellschaft auf Energieunternehmen, um die Welt mit Strom zu versorgen und das anzutreiben, was für Milliarden von Menschen am wichtigsten ist: vom Heizen von Häusern und der Beleuchtung des Alltags bis hin zur Sicherstellung eines ununterbrochenen Betriebs der globalen Industrie. Doch über ein Jahrhundert später sehen die Herausforderungen etwas anders aus.
Die heutigen Energieversorger müssen die Bedürfnisse einer schnell wachsenden Bevölkerung erfüllen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Dienstleistungen erschwinglich sind und strengen Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen. In einer zunehmend volatilen Landschaft, in der Unterbrechungen der Supply Chain an der Tagesordnung sind, ist das keine leichte Aufgabe. Das Verständnis von Risiken und Kundennachfrage sowie die richtigen Entscheidungen darüber, wie Energie erzeugt oder beschafft werden soll, erfordern eine enorme Menge an zeitnahen Einblicken.
Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen Uniper ist ein europäisches Energieunternehmen mit globaler Reichweite. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden spielt es eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung einer sicheren Energieversorgung in Europa, insbesondere in seinen Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden. Die Stromerzeugungskapazität des Unternehmens von 18,5 Gigawatt macht es zu einer tragenden Säule der zuverlässigen Stromproduktion. Als führender Gashändler und einer der wichtigsten LNG-Importeure Nordwesteuropas erhöht das breite Beschaffungsportfolio des Unternehmens die Versorgungssicherheit, während seine Investitionen in erneuerbare Energien, Wasserstoff und andere kohlenstoffarme Energieträger die Transformation des Energiesystems weiter vorantreiben.
Um an jedem dieser Touchpoints Ergebnisse zu liefern, verfügt Uniper über eine IT-Strategie, die auf drei zentralen Säulen aufbaut: Performance, Resilienz sowie Daten und KI. Um diese Säulen zu unterstützen, benötigte das Unternehmen eine Daten- und KI-Plattform, die Einfachheit, nahtlose Skalierbarkeit und ein sicheres Fundament für eine KI-gestützte Zukunft bietet. Heute hat Uniper mit der Snowflake AI Data Cloud die Effizienz gesteigert, die Time-to-Insight verkürzt und eine starke Grundlage zur Unterstützung seiner wirklich datengestützten Kultur geschaffen.
Story-Highlights
- Vereinfachtes Engineering mit zentralisierten, skalierbaren Daten: Mit Snowflake hat Uniper seine Datenlandschaft transformiert, um ein robusteres, zukunftsfähiges Daten-Ökosystem zu schaffen.
Verbesserte Entscheidungsfindung durch kürzere Time-to-Insight: Höhere Skalierbarkeit und schnellere Analytics bedeuten, dass wichtige Datenmetriken jetzt viel früher und zuverlässiger bereitgestellt werden, was eine zeitnahere und fundiertere Entscheidungsfindung ermöglicht.
Bereit für eine KI-gestützte Zukunft dank Data-First-Grundlage: Mit bereinigten, konsolidierten und vernetzten Daten hat Uniper eine starke Grundlage für KI-Experimente geschaffen und nutzt Snowflake CoCo, um die Effizienz seiner Stromerzeugungsanlagen zu verbessern.
Datengestützte Agilität in volatilen Märkten
Wenn eine Branche die Fähigkeit erfordert, jederzeit auf Veränderungen reagieren zu können, sind zeitnahe Einblicke unerlässlich. Uniper verfügt über Daten, die alles von Markttrends, Preisgestaltung und Risiken bis hin zu den Ergebnissen der eigenen Stromerzeugung abdecken. Das Unternehmen hatte jedoch auch Schwierigkeiten, diese Daten zu konsolidieren und die nötige Time-to-Insight zu erreichen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Das Unternehmen machte sich daran, eine Kultur zu schaffen, in der Daten die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen leiten und die Art und Weise prägen, wie Mitarbeitende denken, zusammenarbeiten und handeln. Als Herzstück dieser Kultur benötigte das Unternehmen eine technisch fortschrittliche, resiliente Datenplattform. Eine Plattform, die hohe Performance, betriebliche Effizienz, minimale Komplexität und niedrige Gesamtbetriebskosten bietet. Sie musste auch eine ehrgeizige Geschäftsstrategie und sich wandelnde Marktbedingungen unterstützen und gleichzeitig die Governance und skalierbare Performance bieten, die für den Aufbau zukünftiger KI-Anwendungsfälle erforderlich sind. Uniper wandte sich an Snowflake.
„In einem hochvolatilen Energiemarkt bietet uns Snowflake ein resilienteres und skalierbareres Daten-Backbone, das sicherstellt, dass kritische Handels-, Risiko- und Betriebsdaten zuverlässig verfügbar, konsistent und handlungsrelevant sind“, sagt Surya Pratap Ayyagari, Head of Data Delivery bei Uniper. „Als Managed Service liefert die Plattform diese Funktionen, ohne Engineering- oder Betriebsaufwand zu verursachen. So kann sich unser Team darauf konzentrieren, Mehrwert zu schaffen und die Datenanforderungen des Unternehmens zu erfüllen.“
„Durch die Schaffung einer sauberen, vernetzten Datengrundlage versetzt uns Snowflake in die Lage, fortschrittliche Analytics- und KI-Anwendungsfälle zu skalieren, was für unsere Geschäftsstrategie in einem schnelllebigen Markt entscheidend ist.“
Peter Boldt
Höchste Effizienz in Zeiten des ständigen Wandels
Mit einer zentralen Datenplattform, die auf Snowflake aufbaut, hat Uniper mehrere wichtige Datasets in die Cloud migriert. Das jüngste und ehrgeizigste Projekt des Unternehmens war die Migration seiner geschäftskritischen Reporting-Plattform, die eine riesige Menge an Daten für Reporting, Risikomanagement, Handel, Preise, Optimierungen und Geschäftslogik enthält.
„Wir hatten eine zehn Jahre alte Reporting-Plattform, die uns wirklich gute Dienste geleistet hatte, aber sie brauchte eine Überarbeitung“, sagt Oliver Hinz, Project Manager und Scrum Master bei Uniper. „Wir kämpften um jedes Gigabyte Speicherplatz, und es wurde zu einer Herausforderung, den Betrieb aufrechtzuerhalten und Probleme zu lösen. Das verschlang viel Kapazität, die wir für die Entwicklung unseres Geschäfts hätten nutzen können.“
Die Migration zu Snowflake dauerte nur etwas mehr als ein Jahr und führte zu niedrigeren Kosten und einer kürzeren Time-to-Insight. Aber der vielleicht größte Vorteil war die Produktivität.
„Früher hatten wir Server und Datenbanken, deren Skalierung Tage dauerte“, sagt Ayyagari. „Jemand musste das Hinzufügen einer Festplatte in einem unserer Rechenzentren organisieren. Mit Snowflake geschieht das alles mit einem einzigen Klick, was bedeutet, dass wir sofort mit der Arbeit an Daten beginnen können.“
Diese Geschwindigkeit hat die tägliche Arbeit der Datenteams des Unternehmens und der Entscheidungsträger, die sich auf diese Daten verlassen, spürbar verändert und hilft ihnen, mit Marktschwankungen Schritt zu halten, während sie auftreten. Wie Ayyagari erklärt: „Niemand kauft die Zeitung, um die Nachrichten von gestern zu lesen.“ Heute erhält das Unternehmen die Schlagzeilen, sobald sie passieren.
„Unsere Teams hatten früher lange Wartezeiten, bis wichtige Datenberichte vollständig waren. Jetzt haben wir eine deutliche Produktivitätssteigerung erzielt“, sagt Ayyagari. „Wichtige Informationen sind bereits zu Beginn der Geschäftszeiten verfügbar, sodass wir schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen können. Zudem haben die Teams viel Spaß bei der Arbeit auf der neuen Plattform und haben die Möglichkeit, weitere Innovationen voranzutreiben.“
Darüber hinaus gab es auch eine spürbare Verbesserung der Resilienz. Mit der alten Infrastruktur verlangsamte die Verwaltung einer so großen Datenmenge sehr oft das gesamte System. Mit der skalierbaren Architektur von Snowflake kann Uniper die riesigen Mengen an Handelsinformationen, die für die besten Geschäftsentscheidungen erforderlich sind, problemlos verarbeiten.
„Letztendlich haben wir durch geringere Gesamtbetriebskosten, ein höheres geschäftliches Engagement und die Schaffung einer starken Grundlage für KI, fortschrittliche Analytics und eine starke datengestützte Kultur profitiert“, sagt Ayyagari.
„Resilienz ist wirklich wichtig. Früher konnten riesige Datasets uns zum Stillstand bringen, aber mit Snowflake hatten wir keine nennenswerten Ausfallzeiten.“
Surya Pratap Ayyagari
Die Zukunft im Zeichen generativer KI
Diese starke Grundlage ist ein wichtiger Schritt in Unipers wachsendem Fokus auf Daten und KI. Es ermöglicht dem Unternehmen, seine Daten besser zu nutzen und Innovationen durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu erforschen. Mit Snowflake nutzt Uniper nun CoCo und Snowflake CoWork, um die Effizienz in seinen Kraftwerken und Analytics-Anwendungsfällen zu steigern.
Kürzlich hat das Unternehmen mehrere Agenten entwickelt, um den Betrieb in einem britischen Kraftwerk zu optimieren. Diese Agenten kombinieren Daten über Sicherheitsanweisungen, Sicherheitsrisiken, Störfälle, Marktpreise und Wartungspläne, um die optimalen Zeiten für die Durchführung von Wartungsaktivitäten zu ermitteln und betriebliche Änderungen vorzuschlagen.
„Die KI-Agenten haben unseren Kollegen geholfen, zuverlässige Informationen und Anweisungen für kritische betriebliche Aufgaben zu erhalten“, sagt Ayyagari. „Das spart unzählige Stunden, die sonst für das manuelle Auswerten dieser Informationen aufgewendet worden wären.“
Die Nutzer:innen von Uniper verlassen sich nicht nur auf CoCo, um Einblicke aus riesigen Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten zu gewinnen. Sie nutzen es auch, um leistungsschwache Abfragen zu untersuchen. Mit CoCo schlägt die KI Korrekturen für die relevanten SQL-Anweisungen vor, die die Geschäftsanwender:innen selbst umsetzen können, was eine stärkere Self-Service-Datenkultur im gesamten Unternehmen fördert.
Eine starke Grundlage für die betriebliche Stabilität von morgen
In der mehrjährigen Zusammenarbeit mit Snowflake hat Uniper den Grundstein für einen Data-First-Ansatz auf Unternehmensebene gelegt, und die Ergebnisse waren transformativ. Mit einer Single Source of Truth, die für diejenigen, die sie benötigen, leicht zugänglich ist, und einer zentralisierten Governance können sich Mitarbeitende im gesamten Unternehmen nun nahtlos mit denselben Informationen verbinden. Das Ergebnis ist eine schnellere, wirklich datengestützte Entscheidungsfindung, die es Uniper ermöglicht, die Marktvolatilität besser zu bewältigen und den Kommunen zu dienen.
„Unsere Kollegen können mehr erreichen als in der Vergangenheit, weil die Performance so viel besser ist“, sagt Ayyagari. „Wir sind bereit für Wachstum, und wir können jetzt KI in großem Maßstab mit CoCo einsetzen, weil wir über die zentralisierten, bereinigten und verwalteten Daten verfügen, um dies zuverlässig zu tun.“
Für die Zukunft plant Uniper, seine riesigen Mengen an historischen und aktuellen Daten zu nutzen, um mehr prädiktive Analysen des Energiemarktes durchzuführen und dem Unternehmen zu helfen, dem Wandel einen Schritt voraus zu sein. Und es wird weiterhin GenAI-Anwendungsfälle implementieren und weitere Effizienzpotenziale im gesamten Unternehmen erschließen.
All dies basiert auf den drei Säulen, die Uniper dabei helfen, Kommunen und Unternehmen zu dienen, die Welt mit Energie zu versorgen und den Übergang zu einem saubereren Energie-Ökosystem zu steuern.
„Unsere drei Säulen sind Sicherheit, Resilienz sowie Daten und KI“, sagt Ayyagari. „Snowflake unterstützt alle drei. Wir verfügen über ein sicheres und resilientes Daten-Ökosystem, das unserem ständig wachsenden Datenvolumen gerecht wird – und über eine Plattform, um eine Zukunft mit Spitzentechnologien und KI-Funktionen voranzutreiben.“