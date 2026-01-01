Uniper: Data First für bessere Entscheidungen und KI-Innovation

Seit 1879 verlässt sich die Gesellschaft auf Energieunternehmen, um die Welt mit Strom zu versorgen und das anzutreiben, was für Milliarden von Menschen am wichtigsten ist: vom Heizen von Häusern und der Beleuchtung des Alltags bis hin zur Sicherstellung eines ununterbrochenen Betriebs der globalen Industrie. Doch über ein Jahrhundert später sehen die Herausforderungen etwas anders aus.

Die heutigen Energieversorger müssen die Bedürfnisse einer schnell wachsenden Bevölkerung erfüllen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Dienstleistungen erschwinglich sind und strengen Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen. In einer zunehmend volatilen Landschaft, in der Unterbrechungen der Supply Chain an der Tagesordnung sind, ist das keine leichte Aufgabe. Das Verständnis von Risiken und Kundennachfrage sowie die richtigen Entscheidungen darüber, wie Energie erzeugt oder beschafft werden soll, erfordern eine enorme Menge an zeitnahen Einblicken.

Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen Uniper ist ein europäisches Energieunternehmen mit globaler Reichweite. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden spielt es eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung einer sicheren Energieversorgung in Europa, insbesondere in seinen Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden. Die Stromerzeugungskapazität des Unternehmens von 18,5 Gigawatt macht es zu einer tragenden Säule der zuverlässigen Stromproduktion. Als führender Gashändler und einer der wichtigsten LNG-Importeure Nordwesteuropas erhöht das breite Beschaffungsportfolio des Unternehmens die Versorgungssicherheit, während seine Investitionen in erneuerbare Energien, Wasserstoff und andere kohlenstoffarme Energieträger die Transformation des Energiesystems weiter vorantreiben.

Um an jedem dieser Touchpoints Ergebnisse zu liefern, verfügt Uniper über eine IT-Strategie, die auf drei zentralen Säulen aufbaut: Performance, Resilienz sowie Daten und KI. Um diese Säulen zu unterstützen, benötigte das Unternehmen eine Daten- und KI-Plattform, die Einfachheit, nahtlose Skalierbarkeit und ein sicheres Fundament für eine KI-gestützte Zukunft bietet. Heute hat Uniper mit der Snowflake AI Data Cloud die Effizienz gesteigert, die Time-to-Insight verkürzt und eine starke Grundlage zur Unterstützung seiner wirklich datengestützten Kultur geschaffen.