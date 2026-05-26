A integração de dados é uma das primeiras e mais importantes etapas na construção de qualquer pipeline de dados. É assim que os dados brutos se tornam utilizáveis, confiáveis e prontos para aplicações downstream. Mas, na prática, é também onde as equipes perdem mais tempo. Conectar sistemas, gerenciar credenciais, lidar com casos extremos e manter pipelines estáveis pode rapidamente se transformar em um ciclo constante de configuração e manutenção.

Ao mesmo tempo, as expectativas estão mudando. Os engenheiros de dados estão sendo solicitados a tornar suas organizações "prontas para IA". Na prática, isso significa que os dados precisam ser continuamente atualizados, bem estruturados e acessíveis o suficiente para alimentar modelos, copilotos e aplicações em tempo real. Nada disso acontece sem uma movimentação de dados confiável. O caminho para a IA começa com a integração de dados, mas o trabalho necessário para chegar lá frequentemente atrasa tudo.

Snowflake Openflow oferece às equipes uma base sólida para integração de dados. Cortex Code vai além, transformando o trabalho cotidiano de integração em algo mais direto e interativo. Em vez de montar comandos e documentação, você descreve o que quer fazer, revisa o plano e decide quando executar. Este post apresenta três fluxos de trabalho comuns do Openflow e como o Cortex Code muda a forma como você os aborda.

O que são Openflow e Cortex Code?

Snowflake Openflow é um serviço nativo de conectividade de dados criado sobre o Apache NiFi. Ele suporta uma ampla variedade de padrões de integração, desde replicação CDC e ingestão via Kafka até fontes SaaS e baseadas em arquivos. Você pode executá-lo na infraestrutura gerenciada pela Snowflake ou em um ambiente de modelo Bring Your Own Cloud (BYOC). De qualquer forma, ele se conecta diretamente ao Snowflake sem exigir ferramentas adicionais de pipeline ou camadas de staging.

Cortex Code é o agente de codificação com IA da Snowflake, disponível no Snowsight e via CLI ou app de desktop. Ele ajuda você a criar, configurar e solucionar problemas usando linguagem natural, mantendo você no controle. Antes de qualquer execução, você vê exatamente o que acontecerá e aprova cada etapa.

Para usuários do Openflow, o Cortex Code inclui uma skill dedicada e adaptada ao funcionamento do Openflow. Ele compreende o comportamento dos conectores, padrões de configuração, modelos de autenticação e sinais de runtime. Uma vez ativado, ele trabalha com o contexto do seu ambiente para que você não precise explicar sua configuração toda vez.