A integração de dados é uma das primeiras e mais importantes etapas na construção de qualquer pipeline de dados. É assim que os dados brutos se tornam utilizáveis, confiáveis e prontos para aplicações downstream. Mas, na prática, é também onde as equipes perdem mais tempo. Conectar sistemas, gerenciar credenciais, lidar com casos extremos e manter pipelines estáveis pode rapidamente se transformar em um ciclo constante de configuração e manutenção.
Ao mesmo tempo, as expectativas estão mudando. Os engenheiros de dados estão sendo solicitados a tornar suas organizações "prontas para IA". Na prática, isso significa que os dados precisam ser continuamente atualizados, bem estruturados e acessíveis o suficiente para alimentar modelos, copilotos e aplicações em tempo real. Nada disso acontece sem uma movimentação de dados confiável. O caminho para a IA começa com a integração de dados, mas o trabalho necessário para chegar lá frequentemente atrasa tudo.
Snowflake Openflow oferece às equipes uma base sólida para integração de dados. Cortex Code vai além, transformando o trabalho cotidiano de integração em algo mais direto e interativo. Em vez de montar comandos e documentação, você descreve o que quer fazer, revisa o plano e decide quando executar. Este post apresenta três fluxos de trabalho comuns do Openflow e como o Cortex Code muda a forma como você os aborda.
O que são Openflow e Cortex Code?
Snowflake Openflow é um serviço nativo de conectividade de dados criado sobre o Apache NiFi. Ele suporta uma ampla variedade de padrões de integração, desde replicação CDC e ingestão via Kafka até fontes SaaS e baseadas em arquivos. Você pode executá-lo na infraestrutura gerenciada pela Snowflake ou em um ambiente de modelo Bring Your Own Cloud (BYOC). De qualquer forma, ele se conecta diretamente ao Snowflake sem exigir ferramentas adicionais de pipeline ou camadas de staging.
Cortex Code é o agente de codificação com IA da Snowflake, disponível no Snowsight e via CLI ou app de desktop. Ele ajuda você a criar, configurar e solucionar problemas usando linguagem natural, mantendo você no controle. Antes de qualquer execução, você vê exatamente o que acontecerá e aprova cada etapa.
Para usuários do Openflow, o Cortex Code inclui uma skill dedicada e adaptada ao funcionamento do Openflow. Ele compreende o comportamento dos conectores, padrões de configuração, modelos de autenticação e sinais de runtime. Uma vez ativado, ele trabalha com o contexto do seu ambiente para que você não precise explicar sua configuração toda vez.
Figura 1: Veja como Dan Chaffelson domina o Openflow com o Cortex Code
Criar um pipeline CDC por meio de conversa
Ao criar pipelines, a velocidade vem de manter o ritmo. Quanto mais tempo você gasta alternando entre ferramentas ou verificando configurações, mais esse ritmo se perde.
Com o Cortex Code, você começa descrevendo o resultado desejado. Por exemplo, replicar dados do MySQL do AWS RDS para o Snowflake. A partir daí, ele apresenta um plano que você pode revisar antes de qualquer alteração. Após a aprovação, ele avança pelo processo passo a passo:
- Configurar os parâmetros do conector
- Ativar os serviços de controle que gerenciam a conectividade com o banco de dados
- Iniciar o fluxo
O que se destaca é como ele lida com os elementos além do próprio Snowflake. Com o acesso adequado, o Cortex Code pode preparar o sistema de origem junto com o destino. Isso pode incluir a configuração do RDS ou a ativação de recursos no nível do banco de dados necessários para o CDC. Em vez de tratar a origem como um problema separado, ele integra os dois lados no mesmo fluxo de trabalho.
Ele também preenche as lacunas que normalmente atrasam o processo. Ele identifica os drivers corretos, apresenta os padrões relevantes e valida as configurações antes de qualquer execução. Você se concentra no que é específico da sua configuração, não em redescobrir requisitos já conhecidos.
O mesmo padrão se aplica a diferentes conectores, seja trabalhando com PostgreSQL, Oracle, Apache Kafka ou fontes SaaS. Depois de entender o fluxo de trabalho, ele se repete naturalmente.
Figura 2: Veja ao vivo como Jakub Puchalski demonstra como configurar o Openflow Oracle CDC Connector
Monitorar e gerenciar pipelines sem perder o contexto
Quando os pipelines entram em produção, o desafio deixa de ser a criação e passa a ser manter-se informado. Tradicionalmente, isso significa verificar múltiplas interfaces ou depender de quem tocou no sistema por último.
Com o Cortex Code, você tem uma forma direta de consultar o estado atual do seu ambiente. Um prompt simples como "What is the status of my flow?" retorna uma visão clara do que está em execução, do que não está e do que precisa de atenção. Se algo parecer errado, como um conector parcialmente implantado, ele sinaliza o problema e sugere os próximos passos. Esse tipo de consciência operacional é a diferença entre monitorar um sistema e realmente entendê-lo.
Você também pode executar várias sessões do Cortex Code ao mesmo tempo. Uma sessão pode estar verificando a integridade do pipeline, outra implantando um conector e uma terceira trabalhando em uma configuração separada. Cada uma é executada de forma independente, para que você possa acompanhar o progresso e orientar a execução sem bloquear uma única tarefa.
A mudança aqui é sutil, mas importante. Você passa menos tempo navegando pelos sistemas e mais tempo decidindo o que fazer a seguir.
Solucionar problemas com mais rapidez e sem idas e vindas
Quando algo falha, o custo real costuma ser a investigação. Encontrar a causa raiz geralmente significa rastrear etapas em logs, configurações e estados do sistema.
O Cortex Code aborda isso de forma sistemática. Ele verifica o status do conector, lê os logs de runtime e identifica as causas mais prováveis, mantendo o registro do que já foi testado. Em vez de reiniciar o processo toda vez que você alterna entre ferramentas, você permanece em um único raciocínio contínuo. Se o problema for uma incompatibilidade de configuração, ele apresenta a discrepância e analisa as possíveis correções antes de fazer alterações. O mesmo vale para atualizações de credenciais. Ele aplica as alterações, verifica a conectividade e confirma que o sistema voltou a um estado saudável. Ele não para na fronteira do Snowflake. Ele também soluciona problemas nos seus sistemas de origem. Por exemplo, conecte-o via Secure Shell ao seu banco de dados OLTP e peça que verifique a configuração e a integridade dos logs CDC de origem.
Por codificar padrões operacionais comuns, ele também ajuda a padronizar a forma como os problemas são resolvidos. Os engenheiros de dados não precisam de anos de experiência com um conector específico para solucionar problemas com eficácia: eles seguem um caminho guiado que reflete as melhores práticas.
Ele também sinaliza possíveis problemas antes que se agravem, como runtimes desatualizados ou implantações incompletas, para que você possa resolvê-los com antecedência.
Cobertura completa para o trabalho do dia a dia
O Cortex Code oferece suporte ao ciclo de vida completo do uso do Openflow. Tudo abaixo está disponível hoje via CLI:
- Implementar conectores para fontes CDC, streaming, SaaS e baseadas em arquivos.
- Monitorar e gerenciar fluxos, incluindo inicialização, parada e verificações de integridade.
- Configurar e validar definições por meio de linguagem natural.
- Diagnosticar problemas usando logs e sinais de runtime.
- Manter os conectores atualizados com o mínimo de esforço manual.
Primeiros passos
O Openflow integra a integração de dados diretamente ao Snowflake, conecta suas fontes mais importantes e escala com confiabilidade e governança de nível empresarial, tudo em uma única plataforma. O Cortex Code vai além, tornando essas capacidades mais fáceis de usar na prática.
As skills do Openflow para o Cortex Code estão disponíveis via CLI e desktop. Para começar, conecte-se ao seu ambiente do Openflow, ative a skill do Openflow e execute seu primeiro prompt. Comece a usar o Openflow ou faça download do Cortex Code CLI e inicie sua primeira sessão.
Confira os recursos a seguir para saber mais: