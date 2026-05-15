L’intégration de données est l’une des premières étapes, et l’une des plus critiques, dans la création de tout pipeline de données. C’est elle qui transforme les données brutes en données exploitables, fiables et prêtes pour les applications en aval. Mais dans la pratique, c’est aussi là que les équipes perdent le plus de temps. Connecter des systèmes, gérer les identifiants, traiter les cas particuliers et maintenir la stabilité des pipelines peut vite devenir un cycle permanent de configuration et de maintenance.

Dans le même temps, les attentes évoluent. Les data engineers doivent désormais rendre leurs organisations « prêtes pour l’IA ». Concrètement, cela signifie que les données doivent être mises à jour en continu, bien structurées et suffisamment accessibles pour alimenter modèles, copilotes et applications en temps réel. Rien de tout cela n’est possible sans un déplacement des données fiable. Le chemin vers l’IA commence par l’intégration de données, mais le travail nécessaire pour y parvenir ralentit souvent tout le reste.

Snowflake Openflow offre aux équipes une base puissante pour l’intégration de données. Cortex Code va plus loin en transformant les tâches d’intégration quotidiennes en une expérience plus directe et plus interactive. Au lieu d’assembler commandes et documentation, vous décrivez ce que vous voulez faire, vous examinez le plan, puis vous décidez quand l’exécuter. Cet article présente trois workflows Openflow courants et montre comment Cortex Code transforme votre manière de les aborder.

Que sont Openflow et Cortex Code ?

Snowflake Openflow est un service natif de connectivité des données basé sur Apache NiFi. Il prend en charge un large éventail de modèles d’intégration, de la réplication CDC à l’ingestion Kafka, les sources SaaS et les sources basées sur des fichiers. Vous pouvez l’exécuter sur une infrastructure gérée par Snowflake ou dans un environnement de type Bring Your Own Cloud (BYOC). Dans les deux cas, il se connecte directement à Snowflake, sans nécessiter d’outils de pipeline supplémentaires ni de couches intermédiaires.

Cortex Code est l’agent d’IA de codage de Snowflake, disponible dans Snowsight et via la CLI ou Desktop App. Il vous aide à construire, configurer et dépanner en langage naturel, tout en vous laissant le contrôle. Avant toute exécution, vous voyez précisément ce qui va se passer et vous approuvez chaque étape.

Pour les utilisateurs d’Openflow, Cortex Code inclut une compétence dédiée, adaptée au fonctionnement d’Openflow. Il comprend le comportement des connecteurs, les modèles de configuration, les modèles d’authentification et les signaux d’exécution. Une fois activé, il fonctionne avec le contexte de votre environnement, afin que vous n’ayez pas à réexpliquer votre configuration à chaque fois.