5 mai 2026/Lecture : 8 min
Et si votre IA connaissait déjà votre stack d’intégration de données ?
L’intégration de données est l’une des premières étapes, et l’une des plus critiques, dans la création de tout pipeline de données. C’est elle qui transforme les données brutes en données exploitables, fiables et prêtes pour les applications en aval. Mais dans la pratique, c’est aussi là que les équipes perdent le plus de temps. Connecter des systèmes, gérer les identifiants, traiter les cas particuliers et maintenir la stabilité des pipelines peut vite devenir un cycle permanent de configuration et de maintenance.
Dans le même temps, les attentes évoluent. Les data engineers doivent désormais rendre leurs organisations « prêtes pour l’IA ». Concrètement, cela signifie que les données doivent être mises à jour en continu, bien structurées et suffisamment accessibles pour alimenter modèles, copilotes et applications en temps réel. Rien de tout cela n’est possible sans un déplacement des données fiable. Le chemin vers l’IA commence par l’intégration de données, mais le travail nécessaire pour y parvenir ralentit souvent tout le reste.
Snowflake Openflow offre aux équipes une base puissante pour l’intégration de données. Cortex Code va plus loin en transformant les tâches d’intégration quotidiennes en une expérience plus directe et plus interactive. Au lieu d’assembler commandes et documentation, vous décrivez ce que vous voulez faire, vous examinez le plan, puis vous décidez quand l’exécuter. Cet article présente trois workflows Openflow courants et montre comment Cortex Code transforme votre manière de les aborder.
Que sont Openflow et Cortex Code ?
Snowflake Openflow est un service natif de connectivité des données basé sur Apache NiFi. Il prend en charge un large éventail de modèles d’intégration, de la réplication CDC à l’ingestion Kafka, les sources SaaS et les sources basées sur des fichiers. Vous pouvez l’exécuter sur une infrastructure gérée par Snowflake ou dans un environnement de type Bring Your Own Cloud (BYOC). Dans les deux cas, il se connecte directement à Snowflake, sans nécessiter d’outils de pipeline supplémentaires ni de couches intermédiaires.
Cortex Code est l’agent d’IA de codage de Snowflake, disponible dans Snowsight et via la CLI ou Desktop App. Il vous aide à construire, configurer et dépanner en langage naturel, tout en vous laissant le contrôle. Avant toute exécution, vous voyez précisément ce qui va se passer et vous approuvez chaque étape.
Pour les utilisateurs d’Openflow, Cortex Code inclut une compétence dédiée, adaptée au fonctionnement d’Openflow. Il comprend le comportement des connecteurs, les modèles de configuration, les modèles d’authentification et les signaux d’exécution. Une fois activé, il fonctionne avec le contexte de votre environnement, afin que vous n’ayez pas à réexpliquer votre configuration à chaque fois.
Figure 1 : Regardez Dan Chaffelson maîtriser Openflow avec Cortex Code
Créez un pipeline CDC par simple conversation
Quand vous créez des pipelines, vous allez plus vite lorsque vous gardez votre élan. Plus vous passez de temps à changer d’outil ou à revérifier les configurations, plus cet élan s’essouffle.
Avec Cortex Code, vous commencez par décrire le résultat attendu. Par exemple, répliquer des données MySQL depuis AWS RDS vers Snowflake. À partir de là, il établit un plan que vous pouvez examiner avant toute modification. Une fois le plan approuvé, il exécute le processus étape par étape :
- Configurer les paramètres du connecteur
- Activer les services de contrôleur qui gèrent la connectivité de la base de données
- Démarrer le flux
Ce qui frappe, c’est sa capacité à gérer les éléments qui vont au-delà de Snowflake lui-même. Avec les accès appropriés, Cortex Code peut préparer le système source en même temps que la destination. Cela peut inclure la configuration de RDS ou l’activation des fonctionnalités au niveau de la base de données requises pour la CDC. Au lieu de traiter la source comme un problème à part, il rassemble les deux côtés dans un même workflow.
Il comble également les lacunes qui vous ralentissent d’ordinaire. Il identifie les bons pilotes, fait ressortir les valeurs par défaut pertinentes et valide les configurations avant toute exécution. Vous vous concentrez sur ce qui est propre à votre configuration, pas sur la redécouverte d’exigences déjà connues.
Le même modèle s’applique à l’ensemble des connecteurs, que vous travailliez avec PostgreSQL, Oracle, Apache Kafka ou des sources SaaS. Une fois que vous avez compris le workflow, il se transpose d’un cas à l’autre.
Figure 2 : Regardez en direct Jakub Puchalski qui montre comment configurer Openflow Oracle CDC Connector
Surveillez et gérez les pipelines sans courir après le contexte
Une fois les pipelines en production, le défi n’est plus de les créer, mais de rester informé. Traditionnellement, cela signifie vérifier plusieurs interfaces ou s’en remettre à la dernière personne intervenue sur le système.
Avec Cortex Code, vous disposez d’un moyen direct de demander l’état actuel de votre environnement. Un simple prompt comme « Quel est l’état de mon flux ? » renvoie une vue claire de ce qui fonctionne, de ce qui est à l’arrêt et de ce qui exige votre attention. Si un élément paraît anormal, par exemple un connecteur partiellement déployé, Cortex Code le signale et propose les prochaines étapes. Ce niveau de visibilité opérationnelle fait toute la différence entre surveiller un système et le comprendre vraiment.
Vous pouvez également exécuter plusieurs sessions Cortex Code en même temps. Une session peut vérifier l’état d’un pipeline, une autre déployer un connecteur, et une troisième travailler sur une configuration distincte. Chaque session s’exécute indépendamment, ce qui vous permet de suivre l’avancement et de guider l’exécution sans rester bloqué sur une seule tâche.
Le changement est subtil, mais important. Vous passez moins de temps à naviguer entre les systèmes, et plus de temps à décider de la prochaine action.
Dépannez plus vite, sans allers-retours
Lorsque quelque chose ne fonctionne plus, le vrai coût est souvent celui de l’investigation. Identifier la cause première implique généralement de retracer les étapes dans les logs, les configurations et les états du système.
Cortex Code aborde le problème de façon méthodique. Il vérifie l’état des connecteurs, lit les logs d’exécution et réduit le champ des causes probables, tout en gardant la trace de ce qui a déjà été testé. Au lieu de relancer le processus à chaque changement d’outil, vous restez dans un même fil de raisonnement. Si le problème vient d’une incohérence de configuration, il met en évidence l’écart et passe en revue les correctifs possibles avant toute modification. Même logique pour les mises à jour d’identifiants. Il applique les changements, vérifie la connectivité et confirme que le système est revenu à un état sain. Il ne s’arrête pas aux frontières de Snowflake. Il dépanne aussi vos systèmes sources. Par exemple, connectez-le via Secure Shell à votre base de données OLTP et demandez-lui de vérifier la configuration et l’état des logs CDC de la source.
Comme il intègre les modèles opérationnels courants, il contribue aussi à standardiser la résolution des problèmes. Les data engineers n’ont pas besoin de plusieurs années d’expérience sur un connecteur précis pour le dépanner efficacement : ils suivent un parcours guidé, aligné sur les bonnes pratiques.
Il signale également les problèmes potentiels avant qu’ils ne s’aggravent, comme des runtimes obsolètes ou des déploiements incomplets, afin de les traiter en amont.
Une couverture complète pour le travail quotidien
Cortex Code prend en charge l’ensemble du cycle de vie de l’utilisation d’Openflow. Tout ce qui suit est disponible dès aujourd’hui via la CLI :
- Déployer des connecteurs pour la CDC, le streaming, les sources SaaS et les sources basées sur des fichiers.
- Surveiller et gérer les flux, y compris le démarrage, l’arrêt et les contrôles d’intégrité.
- Configurer et valider les paramètres en langage naturel.
- Diagnostiquer les problèmes à l’aide des logs et des signaux d’exécution.
- Maintenir les connecteurs à jour avec un minimum d’efforts manuels.
Premiers pas
Openflow fait entrer l’intégration de données directement dans Snowflake, connecte vos sources les plus importantes et monte en charge avec une fiabilité et une gouvernance de niveau entreprise, le tout sur une seule plateforme. Cortex Code s’appuie sur cette base pour rendre ces capacités plus simples à utiliser au quotidien.
Les compétences Cortex Code pour Openflow sont disponibles via la CLI et Desktop. Pour vous lancer, connectez-vous à votre environnement Openflow, activez la compétence Openflow et exécutez votre premier prompt. Premiers pas avec Openflow ou téléchargez la CLI Cortex Code et lancez votre première session.
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus :