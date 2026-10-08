Na empresa moderna, um dos principais obstáculos para uma IA e análise de dados eficazes não é a falta de dados, mas a falta de um significado em comum. Por muito tempo, a lógica de negócios e as definições, como taxa de cancelamento ou margem líquida, ficaram presas em silos proprietários. Isso obriga as equipes a reconstruir o mesmo contexto semântico várias vezes, o que pode gerar inconsistências e desperdício de trabalho.

Recentemente, apresentamos o conceito de Open Semantic Interchange (OSI), um padrão de código aberto criado para atuar como o tradutor universal da semântica de dados. Hoje, temos a satisfação de anunciar vários marcos importantes que trazem a especificação OSI da teoria para um padrão básico de mercado.

A especificação OSI está disponível

A primeira versão da especificação OSI encontra-se disponível em um repositório Git com licença Apache 2 em https://github.com/open-semantic-interchange/OSI. Essa especificação define um modelo extensível e independente de fornecedor capaz de representar elementos da camada semântica, como conjuntos de dados, métricas, dimensões, relacionamentos e contextos, de modo que ferramentas, plataformas e aplicações com agentes possam interpretá-los de modo consistente.



Consideramos essa especificação um ponto de partida, não um fim. O feedback, os debates e as contribuições da comunidade vão direcionar a evolução do modelo. Para saber como contribuir diretamente, consulte a seção "Participe" a seguir.

Um ecossistema de peso

A força desta iniciativa está na comunidade que a apoia. Um comitê diversificado de líderes do setor, desde hyperscalers que operam na nuvem até plataformas especializadas em análise de dados, fazem parte da comunidade.

Desde nossa última atualização, temos a satisfação de anunciar a inclusão das seguintes organizações no grupo de trabalho OSI: AtScale, Coalesce, Collate, Credible, Databricks, JetBrains, Lightdash e Qlik.

Essas novas empresas integrantes se unem ao nosso grupo atual de líderes e organizações inovadoras do setor: Alation, Atlan, BlackRock, Blue Yonder, Collibra, Cube, DataHub, dbt Labs, Domo, Elementum AI, Firebolt, Hex, Honeydew, Informatica, Instacart, Mistral AI, Omni, Preset, RelationalAI, Salesforce, Select Star, Sigma, Starburst Data and Strategy, and ThoughtSpot.

Lançamento do site Open Semantic Interchange

Lançamos um website dedicado ao projeto Open Semantic Interchange em open-semantic-interchange.org. O site oferece acesso fácil à especificação OSI, a um diretório dos integrantes do grupo de trabalho OSI e às últimas notícias da comunidade. Esse lançamento reflete nosso compromisso básico com a transparência e o desenvolvimento orientado pela comunidade.

Olhando para o futuro: uma base sólida para um futuro aberto

Desde o início, a especificação Open Semantic Interchange foi concebida como um projeto que prioriza a comunidade. À medida que a iniciativa amadurecer, faremos a transição da OSI para um modelo de governança neutro e liderado por uma fundação.

Participe

Se você quiser participar, estas são as melhores formas de contribuir. Seja desenvolvendo uma camada semântica, uma aplicação de dados com agentes, uma experiência de BI ou um produto de catálogo ou governança, estas são as melhores formas:

Acesse open-semantic-interchange.org para conhecer o projeto.

Visite o repositório OSI e a documentação da especificação atual.

Tem um caso de uso ou uma ideia para melhorar a especificação que você gostaria de debater com a comunidade? Vote nas GitHub Discussions já existentes, que sejam do seu interesse, ou crie uma nova, conforme necessário.

Você tem ferramentas ou conversores que gostaria de adicionar? Abra um pull request no repositório.

Assumimos o compromisso de desenvolver a OSI de forma aberta, com uma especificação clara, um espaço público e um ecossistema de parceiros em expansão. Participe dessa iniciativa com a gente para construir o caminho rumo à semântica unificada.

Declarações prospectivas

Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.