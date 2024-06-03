Os formatos de arquivo e tabela de código aberto despertaram grande interesse no setor de dados por seu potencial de interoperabilidade, pois permitem que diversas tecnologias operem com segurança sobre uma única cópia dos dados. Uma maior interoperabilidade reduz a complexidade e os custos de usar diversas ferramentas e mecanismos de processamento em paralelo, além dos possíveis riscos de dependência de fornecedor.

Apesar da rápida adoção de formatos abertos de arquivo e tabela, diversas limitações interdependentes entre mecanismos e catálogos geram dependência de fornecedor e reduzem o valor dos padrões abertos do Iceberg. Com isso, arquitetos e engenheiros de dados precisam lidar com essas restrições e tomar decisões difíceis para equilibrar complexidade e dependência de fornecedor. Para aumentar a interoperabilidade, a comunidade do Apache Iceberg desenvolveu um padrão aberto para um protocolo REST no projeto Iceberg. A especificação aberta da API representa um grande avanço rumo à interoperabilidade. O ecossistema também pode se beneficiar de implementações de catálogos de código aberto que permitam um armazenamento independente de fornecedor.

Hoje, a Snowflake tem o prazer de anunciar o Polaris Catalog, que oferece às empresas e à comunidade do Iceberg mais opções, flexibilidade e controle sobre seus dados, com segurança de nível empresarial e interoperabilidade do Apache Iceberg com Amazon Web Services (AWS), Confluent, Dremio, Google Cloud, Microsoft Azure, Salesforce e muito mais. O Polaris Catalog se baseia nos padrões criados pela comunidade do Iceberg para enfrentar os desafios descritos acima.

Em vez de mover e copiar dados para diferentes mecanismos e catálogos, você pode usar vários mecanismos de forma interoperável sobre uma única cópia dos dados, em um só lugar.

Você pode hospedá-lo em uma infraestrutura gerenciada pela Snowflake ou na infraestrutura de sua preferência.

Nos próximos 90 dias, o Polaris Catalog terá seu código aberto e, em breve, estará disponível para execução em versão preliminar pública na infraestrutura da Snowflake. O restante desta publicação no blog apresenta mais detalhes sobre os recursos e as opções de hospedagem.